Kouvolan Sanomat: Ville Kauniston jalassa on kipsi ja käsissä tenttikirja — hän otti loukkaantumisensa uutena mahdollisuutena Puoliaikaan on pari sekuntia. Kouvot on saanut kaksi vapaaheittoa. Ville Kaunisto on sijoittunut korin alle hyökkäyspäässä. Hän katsahtaa vaihtopenkkiin ja toivoo, ettei valmentaja käske häntä juuri nyt vaihtoon. Hän on päättänyt ottaa mahdollisen levypallon. Viimeinen vapaaheitto menee ohi. Useampi pelaaja hyppää samaan palloon. Kaunisto ei saa sitä. Vastustajan, Tampereen Pyrinnön pelaaja putoaa hänen jalkansa päälle. Kaunisto ottaa askeleen ja tietää heti, että nyt kävi huonosti. — Onneksi se oli vieraspeli. Loukkaantumisestani ei tullut suurta show’ta. En ole mikään showmies. Sillä hetkellä Kauniston ainut ajatus oli, että hän haluaa parasta mahdollista hoitoa. Hän kinkkasi nopeasti vaihtoon. Pyrinnön lääkäri tarkasti jalan ja vahvisti: akillesjänne on mennyt poikki. Kouvojen korisliigajoukkueen kapteeni matkusti pelin päätyttyä muun joukkueen kanssa bussilla takaisin Kouvolaan. Vaimo Aino-Kaisa Kaunisto oli vastassa Mansikka-ahon urheiluhallin pihalla keppien kanssa. Vaimo on rullannut eteisen puuvillamatot kasaan. Kaunisto, 34, keinahtelee ulko-ovelta olohuoneen kulmasohvalle keppien kanssa. Vasemmassa jalassa on polven alapuolelle ulottuva kipsi. — Ihmettelen, miten huonokuntoiset vanhukset pärjäävät yksin kotona. Itse en pysty tekemään keppien kanssa mitään. Kauniston jalka meni 9. marraskuuta. Loukkaantuminen on hänen uransa pahin. Jalka leikattiin Helsingin Terveystalossa haveria seuranneella viikolla. Kipsi pysyy jalassa joulukuun loppuun asti. Sen jälkeen alkaa kävelyn treenaus ilman keppejä ja kuukausien toipuminen. Näin ollen jalan lisäksi paketissa on Kauniston kausi. — Se on todella ikävä juttu, mutta itseä on vaikea sääliä. Tämä on myös mahdollisuus. Turkulaislähtöinen Kaunisto pelasi lapsena monta vuotta jalkapalloa ja kävi kokeilemassa jääkiekkoa. Yhtenä päivänä kaveri pyysi hänet Turun NMKY:n koripalloharjoituksiin. Kaunisto oli tuolloin 10-vuotias. Häntä jännitti matkalla treeneihin niin, että itku oli tulla. — Olin arka ja ujo. Pelkäsin uusia asioita. Laji kolahti häneen heti. Hän tunsi olevansa oikeassa paikassa. Isä asensi rivitalokodin etupihalle koripallotelineen. Poika pomputti pian nurmikon pilalle. — Olen ainoa lapsi ja viihdyin omassa maailmassani. Kuvittelin heittäväni voittoheittoja tärkeissä otteluissa. Kilpailuvietti nousi. Hän halusi olla paras. Junnukoripallo oli Kauniston mielestä Turussa niin huonolla tasolla, että hän siirtyi Ura-seuraan Kaarinaan. 14-vuotiaana hän ilmoitti valmentajilleen, että hänestä tulee Euroopan kentillä pelaava ammattilainen. Niin tuli. — Se ei ollut sattumaa. Se oli määrätietoista. Hän on ylpeä siitä, että arkuudestaan huolimatta rohkeus on ajanut häntä uralla eteenpäin. Tavallisesti Kaunisto olisi tähän aikaan kuntosalilla Kouvojen aamuharjoituksissa. Ammattiurheilijan elämä on tarkkaan käsikirjoitettua. Harjoitusten ja pelien lisäksi elämää sääntelevät ruoka- ja unirytmit. — Koripallo on ollut elämässäni pitkään määräävin mutta ei välttämättä tärkein asia. Olen juossut silloin, kun on käsketty juoksemaan ja pysähtynyt, kun on huudettu seis. En tietenkään olisi halunnut loukkaantua, mutta tämä on tuonut tietynlaisen vapaudentunteen. Kaunisto ei silti valita: kurinalaisuus on hänestä voimavara kaikessa elämässä. Loukkaantumista seuranneen viikon Kaunisto makasi päivät sohvalla jalka ylhäällä ja tylsistyi. Seuraavalla viikolla hän innostui: hän päätti jatkaa opintoja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja valmistua yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi. — Vaimo on luvannut ostaa palkinnoksi valmistumisestani Oiva Toikan linnun. Kaunisto tapasi tulevan vaimonsa aikoinaan Kouvolassa. Tämän kauneus ja asenne pysäyttivät. — Häntä ei kiinnostanut pätkääkään se, että olen tunnettu koripalloilija. Se viehätti minua. Vuonna 2013 Ville Kaunisto ja Aino-Kaisa Ojanen vihittiin Suomenlinnan kirkossa Helsingissä. Kaunisto oli saanut maajoukkueharjoituksista häitä varten kaksi vapaapäivää. ”Vaimo” toistuu Kauniston puheessa. Pari viettää kaiken vapaa-aikansa yhdessä. Kauniston mielestä yhdessäolo on tärkeintä — oli se sitten kävelyä, kirjojen lukemista tai tv:n tuijottamista. Koti puolestaan merkitsee hänelle turvapaikkaa, jossa julkinen minä muuttuu Villeksi. — Vaimo sanoo, että välillä paistattelen tyytyväisenä valokeilassa ja välillä hiihdän seiniä pitkin, kun jännittää niin paljon. Kotona voin olla täysin oma itseni. Kauniston mukaan parisuhde ja aikuistuminen ovat muuttaneet häntä: turha esittäminen on pudonnut pois. — Nuorempana annoin ymmärtää, ettei koripallo ole minulle niin tärkeä juttu. Mutta se oli vain haarniska, itsensä suojelua epäonnistumisen varalta. Aviopari asuu Kouvolan keskustan tuntumassa. Kodin moderni, pelkistetty sisustus on mietitty yhdessä. Keittiönpöydällä on vaaleanpunaisia ruusuja, koska pari tottui Ranska-aikanaan ostamaan leikkokukkia kotiin joka viikko. Kirkkaansininen lipasto on ostettu ranskalaisesta vanhan tavaran kaupasta. — Se riitelee muun sisustuksen kanssa, mutta halusimme sen silti. Eteisen seinällä on taiteilija Olli Joen teos Tilaa huipulla. Kaunisto ihastui siihen heti. Hänen mielestään teos kuvaa sitä, että huipulla on tilaa, mutta matkaa sekä muita tulijoita on paljon. Työ herättää hänessä mietteitä. — En ymmärrä ihmisiä, joiden mielestä muiden menestys on itseltä pois. Se on paha ajatus. Kaunisto on pelannut Kouvoissa kolmeen otteeseen. Vuonna 2013 hän sai ”toivotut potkut” ranskalaisseura Lillestä ja palasi samana vuonna Kouvolaan. Valmentajanvaihdoksen jälkeen hänen roolinsa ranskalaisjoukkueessa oli pienentynyt ja peliaika vähentynyt. — Valmentaja ei pitänyt pelitavastani. Olin helpottunut ratkaisusta. Kaunistolla on sopimus Kouvojen kanssa kevääseen asti. Sen jälkeen kaikki on auki. Hän haluaa jatkaa ammattilaisuraansa, koska ei keksi yhtään syytä, miksi ei palaisi takaisin. Lapsuuden harrastuksesta tuli vuosia sitten työ, josta hän pitää. — Jos pystyn pelaamaan ammattilaisena vielä vuoden kaksi, olen tyytyväinen. Valmentajaksi Kaunisto ei halua peliuransa jälkeen, koska ”kentällä juoksee kymmenen lasta, jotka näyttävät miehiltä ja luulevat olevansa aikuisia”. — Tiedän, millaista minunlaisteni valmentaminen on. Kaikki kunnia valmentajille. Hän on kuitenkin miettinyt elämää ammattilaisuuden jälkeen. Opiskelu on osa sitä suunnitelmaa. Ensitreffeillä Kaunisto ilmoitti tulevalle vaimolleen, että hänestä tulee Suomen presidentti. Tämä nauroi. Sanojen takana piili ajatus, että aina pitää tähdätä korkealle. Kaunisto sanoo ajattelevansa paljon niin pelikentällä kuin sen ulkopuolella. — Päässäni raksuttaa koko ajan. Se on hauskaa, mutta joskus aika raskasta. Kauniston ajatuksia on voinut lukea Kouvolan Sanomien kolumneista. Hän ihmettelee muun muassa kouvolalaisten tapaa lytätä kotikaupunkiaan ja yhteiskuntaa, joka ei tue silloin, kun pitäisi. Hän miettii, miten kulttuuri määrittää ihmistä ja kuinka negatiivisuus synnyttää onnistumisen pelkoa. — Suomalaiset näkevät asiat usein huonossa valossa. Positiivinen ilmapiiri kannustaa tavoittelemaan unelmia. Kaunistoa ärsyttää joskus se, että ihmiset pitävät häntä yltiöpositiivisena. Hän osaa myös raivota, etenkin pelien jälkeen adrenaliiniryöpyssä. — Ihminen saa olla välillä kiukkuinen. Se osoittaa, että välittää. Minulle positiivisuus on sitä, että näen muutokset mahdollisuuksina. Kauniston haaveena on päästä vaikuttamaan yhteiskuntaan. Niin, että hänellä, hänen läheisillään ja muilla ihmisillä olisi mahdollisimman hyvät oltavat. Kysymykseen kuntapolitiikkaan lähtemisestä hän vastaa ”voi olla”. — Olen tehnyt koripalloilijana hyväntekeväisyystyötä lasten kanssa, joilla on ongelmia. Kaikki ongelmat pohjautuvat jollain tavalla aikuisten toimintaan. Ajattelen vaikuttamisen niin, että jotta voin auttaa lapsia ja nuoria, minun on ensin autettava aikuisia.

