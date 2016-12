Uutinen

Kouvolan Sanomat: Aivohalvausriskiinsä voi vaikuttaa — säännöllinen liikunta yksi hyvistä keinoista Joka vuosi 25 000 suomalaista sairastuu aivoverenkiertohäiriöihin. Sairastuneiden enemmistö on ikääntyviä, mutta joka neljäs on työikäinen. Sairastumisriskiin voi vaikuttaa itse. Aivohalvauksen riskitekijät ovat samoja kuin monilla muillakin kansansairauksilla: kohonnut verenpaine, tupakointi, keskivartalolihavuus, vähäinen liikunta, epäterveellinen ruokavalio, diabetes, eteisvärinä ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt. Vastaavasti myös ennaltaehkäisyn keinot ovat pitkälti samat kuin muissa kansansairauksissa. Yksi niistä on säännöllinen liikunta. Liikunta on tärkeässä roolissa myös silloin, jos aivotapahtuma kaikesta huolimatta osuu kohdalle. Liikunnan merkityksestä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa puhutaan ensi perjantaina Kuusankoskella, Kettumäen palvelukeskuksessa sijaitsevassa Väentuvassa. Asiantuntijana paikalla on kouvolalainen Sinikka Haatainen, joka opiskelee geronomiksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta ja omasta terveydestään kiinnostuneet. Aivohalvaus ja liikunta -luento Väentuvassa perjantaina 16.12. kello 13—14. Kettumäen palvelukeskus, Kettumäentie 2, Kuusankoski. Lue koko uutinen:

