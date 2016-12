Uutinen

Kouvolan Sanomat: Martat avaavat jouluchatin — joulun jälkeen chat-palvelu jatkuu ympärivuotisena Martat ovat avanneet nettiin jouluchatin nettisivullaan osoitteessa martat.fi. Marttojen jouluaiheinen nettichat on avautunut tänä maanantaina ja se on avoinna jouluaatonaattoon asti. Nettichat jatkuu vuodenvaihteen jälkeen tavallisena marttojen chat-palveluna ilman jouluteemaa. Kysy martalta -chatpalvelussa voi kysyä ruokaan ja kodinhoitoon liittyvistä asioista. Chattaajia ovat neuvomassa marttajärjestön asiantuntijat. Marttojen jouluchat-palvelu on avoinna 12.-23. joulukuuta maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin kello 12-15 ja keskiviikkoisin sekä torstaisin kello 15-18. Ensi vuoden alusta 5. tammikuuta alkaen kysy martalta -chat on avoinna torstaisin kello 15-18 ja perjantaisin kello 12-15. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/12/Martat%20avaavat%20jouluchatin%20%E2%80%94%20joulun%20j%C3%A4lkeen%20chat-palvelu%20jatkuu%20ymp%C3%A4rivuotisena/2016221648136/4