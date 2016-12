Uutinen

Kouvolan Sanomat: Niko Tuhkanen paikkaamaan KooKoon puolustusosastoa KooKoo lainaa puolustaja Niko Tuhkasen riveihinsä Tampereen Tapparasta. Lahtelaislähtöisen 28-vuotiaan puolustajan laina KooKoossa kestää joulukuun loppuun saakka.Oranssimustien alakerrasta Mikko Lehtonen lähtee tiistaina Suomen maajoukkueen mukaan EHT-turnaukseen.— Tuhkanen tulee meille lähtökohtaisesti paikkaamaan puolustuksen loukkaantumisia ja Lehtosen maajoukkuekomennusta, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi.— Vuoden lopussa arvioimme tilannetta uudelleen pakiston osalta.Tuhkanen on pelannut tällä kaudella Tapparassa seitsemän Liiga- ja yhden CHL-kamppailun. Näiden lisäksi peliaikaa on kertynyt Mestiksestä LeKin riveistä kolmen ottelun verran. Yhteensä Tuhkanen on pelannut urallaan 149 Liigan runkosarja- ja 12 pudotuspelikamppailua Pelicansissa, Bluesissa ja Tapparassa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/12/Niko%20Tuhkanen%20paikkaamaan%20KooKoon%20puolustusosastoa/2016221647266/4