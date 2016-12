Uutinen

Kouvolan Sanomat: Posti jakaa tällä viikolla noin 40 miljoonaa kirjettä, lehteä ja pakettia — joko olet lähettänyt omasi? Postinjakelussa on meneillään joulusesongin huippuviikot. Posti arvioi, että pelkästään tällä viikolla postilaiset jakavat noin 40 miljoonaa lähetystä ja yli miljoona pakettia suomalaisille koko maassa. — Alkava viikko on Postin palveluissa vuoden kiireisintä aikaa, johon olemme varautuneet huolellisesti viime juhannuksesta alkaen. Postia ja paketteja lajittelee ja jakaa noin 17 000 työntekijää. Teemme lisäkuljetuksia ja erikoisjärjestelyitä sujuvan palvelun varmistamiseksi, korostaa Postin jakelujohtaja Juhani Vuola. Julkisuudessa on viime päivinä keskusteltu postinjakelun häiriöistä ja epäilty joulupostin jakelun onnistumista. Vuola vakuuttaa, että posti jaetaan tänäkin vuonna perille ennen jouluaattoa, kunhan osoitteet kirjoitettu oikein. — Tämän joulun postinjakelun lähtökohta on itse asiassa parempi kuin viime vuonna, jolloin pitkä lakko ruuhkautti pakettien ja joulukirjeiden jakelua merkittävästi. Täksi jouluksi olemme palkanneet yli 3 200 jouluapulaista. Saamme myös viime vuoteen verrattuna jakeluun kaksi lisäpäivää, koska aatto on tänä vuonna lauantaina, sanoo Vuola. — Myös verkostomme on entistä laajempi ja asiakkaita palvelee yli 1 400 palvelupistettä. Pakettiautomaatteihin mahtuu uusia lähetyksiä sitä mukaa, kun odottavat lähetykset noudetaan. Lähetämme ylimääräisiä muistutusviestejä vastaanottajille ja teemme täyttöjä suosituimmilla pakettiautomaateilla useita kertoja päivässä. Viime jouluna joulukortteja lähetettiin postissa yli 30 miljoonaa kappaletta. Suomalaisten hieno perinne muistaa läheisiä joulukorteilla on jatkunut vahvana sähköisen viestinnän yleistymisestä huolimatta. Joulukortit voi postittaa edullisemmalla 0,90 euron joulupostimerkillä viimeistään keskiviikkona 14. joulukuuta. Ykkösluokassa kortit voi lähettää vielä 21. joulukuuta ennen kirjelaatikoiden tyhjennysaikaa. Lue koko uutinen:

