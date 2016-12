Uutinen

Kouvolan Sanomat: Saara Aalto on edelleen tulossa Kouvolaan perjantaina — ”Hauska nähdä, miten käy”, toteaa järjestäjä Britannian X Factor -kisassa toiseksi tulleen Saara Aallon on määrä konsertoida Kouvolan keskuskirkossa perjantaina 16. joulukuuta. Aallon menestyminen kansainvälisessä kisassa on kuitenkin herättänyt huolen siitä, pitääkö artisti uudessa ja yllättävässä tilanteessa sovitusta keikasta kiinni. Konsertin järjestäjän Mertaranta-Silén Productionin Jukka Silénin mukaan Aalto on edelleen tulossa Kouvolaan, sillä konserttia ei ole peruttu. Silénin mukaan Aallolla on tänään maanantaina palaveri brittimanagerien kanssa. Silén olettaa saavansa yhteydenoton Aallon tiimiltä tapaamisen jälkeen. — Olen toiveikas. Tämä konsertti on sovittu kaksi kuukautta sitten. Hauska nähdä, miten käy. Silénin mukaan X Factor -kisa ei voi olla syy peruuntumiseen, sillä kisa on ohi. — Ainoa hyvä syy minkä tahansa konsertin peruuntumiseen voisi olla artistin sairastuminen. Esimerkiksi tuplabuukkaus ei riittäisi syyksi, Silén kommentoi yleisesti. Hänen tietääkseen Aallolla on sovittuja konsertteja Suomessa perjantain jälkeen lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina. Ellei Aalto tule Kouvolaan perjantaina, toinen naisartisti korvaa hänet. Lue koko uutinen:

