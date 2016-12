Uutinen

Kouvolan Sanomat: Susien ja MyPan yhteistyöstä on sovittu jo valmentajatasolla Jalkapallon Kakkosessa ensi kaudella jatkavan Kouvolan Susien vastuuvalmentaja Janne Lindberg on tyytyväinen joukkueen tämänhetkiseen sopimustilanteeseen. Peräti 14 pelaajaa on allekirjoittanut jatkosopimuksen ensi kaudelle. Uusia pelaajia on saatu mukaan kolme. Tavoitteena on saada paisutettua pelaajarinkiä vielä joulukuun aikana noin viidellä pelaajalla. — Nyt meillä on mahdollisuus taas ottaa se seuraava askel eteenpäin. Suuriin muutoksiin ei ole aihetta eikä tarvetta. Runko on muovautunut samaksi kahden–kolmen viime kauden aikana, sanoo Lindberg. Sopimuspelaajien joukossa ei ole vielä yhtään maalivahtia. Lindberg on kuitenkin varsin luottavainen veskaritilanteenkin suhteen. — Olen varma, että kun aloitamme tammikuussa harjoitukset, niin maalivahteja on tarpeeksi mukana. Neuvottelun alla on useampikin nimi, eikä viime kaudella Susien maalitolppien välissä seisoneiden Sauli Kilpeläisen ja Niko Huuskonkaan jatko ole päävalmentajan mukaan ollenkaan poissuljettu. Yksi tärkeimmistä jatkosopimuksista on Niko Nakarin allekirjoittama. Kokenut maalitykki laukoi 17 maalia viime kaudella. Vastuuvalmentaja Janne Lindbergin kakkosmiehenä jatkaa edelleen Toni Lindberg. Myös valmennus- ja muu taustaryhmä pysyy samana. Kouvolalaisen jalkapallon eteenpäin viejänä ja puolestapuhujana tunnettu Lindberg on mieleissään myös siitä, että Kolmosesta Inkeroisten Purhan paikan saaneen MyPan kanssa on jo alustavasti sovittu yhteistyöstä. Tosin vasta valmentajatasolla. — Puhumme MyPan vastuuvalmentajan Jukka Karjalaisen kanssa samaa kieltä kouvolalaisen jalkapallon eteenpäin viemisestä. Yhteistyökuvioista pitää kuitenkin vielä sopia tarkemmin seuratasolla, Lindberg toteaa. Lindbergin mukaan Sudet on jo ollut yhteydessä MyPaan, mutta Myllykosken suunnalta ei ole vielä kyselyihin vastattu. — Viime kaudella yhteistyö toimi hyvin Karjalaisen ja Purhan kanssa, meiltä kävi useampi pelaaja Inkeroisissa auttamassa. Susien reservijoukkue jatkaa myös ensi kaudella 4. divisioonassa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/12/Susien%20ja%20MyPan%20yhteisty%C3%B6st%C3%A4%20on%20sovittu%20jo%20valmentajatasolla/2016221645434/4