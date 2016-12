Uutinen

Kouvolan Sanomat: Taajamat ja haja-asutusalueet mittelevät Iitin talousarviovaltuustossa Iitin kunnanvaltuusto käsittelee huomenna tiistaina ensi vuoden talousarvioesitystä. Äänestyksiä nähtäneen ennen kaikkea investoinneista. Esimerkiksi Haapa-Kimolan koulun remontista, Vuolenkosken liikuntahallista ja kyläkuituhankkeesta on erilaisia näkemyksiä. Vastakkain ovat tavallaan Iitin taajamat ja haja-asutusalueet. Kaikki suurimmat investointikohteet ovat tällä kertaa haja-asutusalueilla. Talousarvioesityksen investointimenot ovat ensi vuodelle yhteensä 1 885 000 euroa. Kun valtion rahoitusosuuksia on 200 000 euroa, nettoinvestointeja on 1 685 000 euron edestä. Haapa-Kimolan koulun peruskorjaukseen on esityksessä varattu 725 000 euroa. Vuolenkosken liikuntahallille kunnan nettovaraus on ensi vuodelle 300 000 euroa ja sitä seuraavalle vuodelle 440 000 euroa. Liikuntahallia ovat rahoittamassa kunnan lisäksi kyläyhdistys ja valtio. Kausalan päiväkotijärjestelyjen suunnitteluun esitetään 50 000:ta euroa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarkko Salonen (kesk.) myöntää, että taajamien ja haja-asutusalueiden vastakkaisuus voi nousta esille. — Haja-asutusalueiden suuret asiat ovat käsittelyssä nyt kaikki kerralla. Eihän se ihme ole, jos kysytään, onko se perusteltua. Iitin kunnan kokonaismenot ovat ensi vuoden talousarvioesityksen mukaan 47,7 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

