Uutinen

Kouvolan Sanomat: Talvirenkaat pyörivät pian jokaisessa kuorma-autossa ja bussissa Raskaan liikenteen kiristyneet rengasvaatimukset tulevat voimaan lähiaikoina Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemat muutokset raskaiden ajoneuvojen talvirengasvaatimuksiin ovat parhaillaan EU:n ratifioitavina. Hyväksyntää odotetaan tänään maanantaina, minkä jälkeen asia viedään valtioneuvoston vahvistettavaksi. — Parhaassa tapauksessa muutokset saadaan vahvistettua jo ennen joulua. EU:n suunnalta ei ole kuulunut mitään viestiä siitä, etteikö ratifiointi onnistuisi, liikenneneuvos Kimmo Kiiski ministeriön turvallisuusyksiköstä kertoo. Muutos tarkoittaa sitä, että joulukuusta helmikuuhun kuorma- ja linja-autojen vetävillä akseleilla pitää käyttää talvirenkaita, joiden urasyvyys on vähintään 5 millimetriä. Muilla akseleilla kulutuspinnan urasyvyyden pitää olla vähintään 3 millimetriä. Muutos koskee myös traktoreita, joiden rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa. Myös kulutuspintakuviointi määritellään rengasvaatimuksissa. Uudet vaatimukset koskevat myös Suomeen muualta tulevia raskaita ajoneuvoja. Nykyisissä vaatimuksissa urasyvyys on ympäri vuoden 1,6 millimetriä. Ruotsissa talvirenkaiden urasyvyys on vähintään 5 millimetriä, ja kyseiset renkaat pitää olla kuorma- ja linja-autojen kaikissa vetävissä pyörissä. Venäjällä raskaiden ajoneuvojen talvirenkaiden urasyvyys pitää olla vähintään 4 millimetriä. Tiukentuvat määräykset eivät muuta kouvolalaisessa kuljetusyritys TransPeltolassa mitään. — Meidän autoissa on käytetty talvirenkaita aina. Se on turvallisuuskysymys, toimitusjohtaja Hannu Peltola painottaa. Peltola on sitä mieltä, että kotimaiset liikennöitsijät ymmärtävät talvikelien vaatimukset hyvin. Hänen mukaansa ongelmia aiheutuu ulkomailta, lähinnä Baltiasta ja Venäjältä tulevasta raskaasta kalustosta. — Venäläisten rekkojen renkaissa voi olla vaadittu urasyvyys, mutta sitä tärkeämpää on rengaskuvio. Ilman oikeanlaista kuviointia rengas ei pidä lumella ja jäällä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/12/Talvirenkaat%20py%C3%B6riv%C3%A4t%20pian%20jokaisessa%20kuorma-autossa%20ja%20bussissa/2016221645226/4