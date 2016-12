Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vaasan Oy:n Kuusankosken leipomo tekee kohta viinereitä ja saa uutta automaatiota Vaasan Oy:n yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Kuusankoskelle siirtyy Vantaalta kahvileivän valmistus. Vuoden 2017 aikana myös kahden pakkauslinjan päät saavat automaatiota. — Kahvileipä tarkoittaa tässä tapauksessa esimerkiksi viinereitä sekä joitain suolaisia tuotteita. Kahvileipien osuus Vaasan Oy:lla on vähentynyt vuosien aikana myymälöissä tehtävän paiston takia, toimitusjohtaja Thomas Isaksson kertoo. Vaasan Oy investoi ensi vuoden aikana yhteensä 14 miljoonaa euroa Kuusankoskelle ja Vantaalle, jonne rakennetaan kaksi kokonaan uutta tuotantolinjaa. Valtaosa 14 miljoonan investoinnista kohdistuu Vantaalle. — Kuusankoskella on tarkoitus automatisoida kahden pakkauslinjan päädyt. Lisäksi Kuusankoskelle siirtyvä kahvileipien valmistus vaatii kapasiteetin kasvattamista. Automaatio ei Isakssonin mukaan tarkoita työpaikkojen vähenemistä. Hänen mukaansa henkilöstöä tullaan pikemminkin tarvitsemaan lisää Kuusankoskella. — Jos lisätään tuotantoa, se lisää henkilöstötarvettakin. Kuusankosken parannusten tarkkaa ajankohtaa Isaksson ei vielä kommentoi. Edessä on vasta uusien laitteiden ja osien tilaaminen. — Meillä on edessä nyt pitkä prosessi, joka vie koko vuoden 2017. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/12/Vaasan%20Oy%3An%20Kuusankosken%20leipomo%20tekee%20kohta%20viinereit%C3%A4%20ja%20saa%20uutta%20automaatiota/2016221649207/4