Kouvolan Sanomat: Juha Allan Ekholm tutkii Poikilo-galleriassa itseään Turkulainen valokuvaaja Juha Allan Ekholm on avannut näyttelynsä Poikilo-galleriassa. Esillä on 16 kuvan kollaasi ja 13 isoa valokuvaa seinäjulisteena. Näyttelyn nimi on Post Morten, joka on latinaa ja tarkoittaa kuolemanjäkeistä tai ruumiinavausta. Ekholm muistuttaa, että leikkimielisesti se voi tarkoittaa myös epäonnistumisen jälkeen tehtyä arviointia. Ekholmin näyttely on omaelämäkerrallinen. Näyttely on aikaisemmin nähty myös Porissa ja Lahdessa. Kouvolan jälkeen on vuorossa Imatra. — Taiteilija elää suoritusyhteiskunnassa juurikin siinä, missä monen muun ammatin harjoittajat. Sillä erotuksella, että oman työn oikeutuksesta on taisteltava. Mikäli onnistuu ja voittaa, saa tehdä kuvansa, Ekholm kirjoittaa. Hänen mukaansa tietoisuus tästä ajaa taiteilijaa yhä kapeammalle sektorille. Kaikki voimavarat on valjastettava siihen, että on hyvä työssään ja elää ammatikseen taiteen ehdoilla. Post Mortem tekee näkyväksi Ekholmin taiteilijaelämää muun muassa arjen kuvaston, irrallisuuden, estetiikan kaipuun, sosiaalisen turhautuneisuuden ja seksuaalisuuden teemoin. — Se näyttää katsojalle yksittäisen taideprojektin sijaan läheltä ja suoraan valokuvaajan henkilökohtaisimmat näyt. Ekholm on osallistunut yli kahdeksaankymmeneen yhteis- ja ryhmänäyttelyyn Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomea hän on edustanut seitsemän kertaa. Ekholm on pitänyt lähes 40 yksityisnäyttelyä ja toiminut vierailevana valokuvailmaisun opettajana taidekouluissa. Hänen teoksiaan on 15:ssa julkisessa kokoelmassa Suomessa, Saksassa ja USA:ssa. Juha Allan Ekholmin Post Mortem -valokuvanäyttely Poikilo-galleriassa 7.1. saakka. Lue koko uutinen:

