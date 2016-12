Uutinen

Kouvolan Sanomat: Junayhteys Kouvolasta Kiinaan nytkähti eteenpäin — ensimmäinen koejuna ehkä alkuvuonna Kouvolassa, Venäjällä, Kazakstanissa ja Kiinassa sijaitsevien terminaalikeskusten välillä on solmittu yhteistyösopimus. Käytännössä sopimus tarkoittaa sitä, että osapuolet ovat sitoutuneet siihen, että kuljetukset toimivat jouhevasti ja sovitussa aikataulussa Kouvolan ja Aasian välillä. Alustavien suunnitelmien mukaan reittiä testaava ensimmäinen koejuna saapuu Kouvolaan vuoden 2017 alkupuolella. Säännöllisen liikenteen toivotaan käynnistyvän ensi vuoden aikana. Tavoitteena on, että konttijuna liikennöisi vähintään kerran viikossa Kouvolan ja kiinalaisen Zhengzhoun terminaalin välillä. Kouvola Innovation Oy Kinno on käynyt neuvotteluja eri osapuolten välillä parin vuoden ajan. — Kinnon rooli on olla mahdollistaja. Emme tee bisnestä, vaan yrityksille uusi reitti tarjoaa hyvät mahdollisuudet liiketoiminnan laajentamiseen ja tehostamiseen, Kinnon toimitusjohtaja Martti Husu muistuttaa. Husun mukaan monet suomalaiset vientiyritykset odottavat Idän kuljetuskäytävän avautumista, sillä reitti nopeuttaa kuljetuksia noin viisinkertaisesti laivaliikenteeseen verrattuna. Lentoliikenteeseen verrattuna myös kustannukset alenisivat selvästi. Kinnon kehittämispäällikön Simo Päivisen mukaan Kouvolassa ovat jo alueet, lastinkäsittely ja kuljetustekniset asiat valmiina Idän kuljetuskäytäväksi nimetyn toiminnan käynnistämiseksi. — Lisäksi paikalliset yritykset alueellamme tarjoavat monipuolisesti logistisia palveluja, Päivinen kertoo. Kouvola on EU:n ainoa suomalainen liikenteellisen ydinverkon rautateiden terminaalikeskus, jonka kautta kulkee rahtitavaraa noin kymmenen miljoonaa tonnia vuosittain. Euroopan logistiikkakeskusten vertailussa Kouvola on 32. ja Pohjoismaiden ja Baltian vertailussa ykkönen. Nykyisin Hampurin ja Zhengzhoun välinen, noin 10 000 kilometrin junayhteys kestää 14 vuorokautta. Kouvolasta reitti on lyhyempi, noin 8 000 kilometriä. Sen arvioitu liikenneaika kuljetuskäytävän avauduttua on noin kymmenen vuorokautta. Lue koko uutinen:

