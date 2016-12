Uutinen

Kouvolan Sanomat: KoLen tulevaisuus vaakalaudalla — syyskokouksessa keskustellaan seuran alasajosta Kouvolan Lentopalloilijoiden torstaina kokoontuvan syyskokouksen asialistalle on nostettu seuran toiminnan mahdollinen lopettaminen.KoLe kärsii seuratoimijoiden vähyydestä. Lisäksi seuralta on puuttunut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja runsaat kaksi vuotta.Jos torstaina kokouksessa ainoana ratkaisuna päädytään seuran alasajoon, lopullinen päätöksenteko siirtyy kevätkokoukselle. Seuran sääntöjen mukaan lopettamispäätös vaatii kahden kokouksen äänestyksen.Joka tapauksessa KoLen kakkossarjassa pelaava naisjoukkue ja sunnuntaina ykkössarjaan noussut B-tyttöjoukkue jatkavat kuluvan kauden loppuun.Vuonna 1957 perustettu KoLe on Suomen toiseksi vanhin lentopalloilun erikoisseura. Ensi vuosi olisi siis KoLelle 60-vuotisjuhlavuosi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/13/KoLen%20tulevaisuus%20vaakalaudalla%20%E2%80%94%20syyskokouksessa%20keskustellaan%20seuran%20alasajosta/2016221651503/4