Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kohtaamisia-hankkeella lopettamispeikkoa vastaan Kohtaamisia on Koripallomuseon ideoima ja Opetusministeriön tukema hanke, joka pyrkii innostavin esimerkein sitouttamaan nuoria koripalloilijoita omaan seuraansa ja vähentämään näin 12—13-vuotiaiden joukossa isolla vasaralla riehuvan lopettamispeikon voimia. — Ajatuksena tässä on, että museo voi olla myös auttamassa toimintaa kentällä. Ideassa on pitkälti kyse siitä, millainen museoiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus voi olla, hankepäällikkö ja Koripallomuseon johtaja ja idean isä Jari Toivonen selvittää. Lahtelainen Toivonen tuntee hyvin Kouvojen junioripäällikön Jyri Haikosen, miksi Kouvot oli yksi luonteva pilottiseura. Muut ovat Turun ja Helsingin Namikat, joita Turussa komppaa tyttökoriksen vuoksi vielä Riento. — Aloitimme nuorille tehdyllä kyselyllä, joka uudistetaan hankejakson päätteeksi. Matkan varrella tavataan seuran legendoja ja yritetään ujuttaa junioreille seuran historiaa niin, ettei se tuntuisi ylimääräiseltä kouluaineelta. Missio on vahventaa lajikulttuuria, ja kaikilla paikkakunnilla on ollut tosi helppo löytää tilaisuuksiin kokeneita seuraihmisiä, Toivonen kehuu. Kouvoilla on historiassaan jo mitä esitellä. Esimerkiksi Sydänmaanlakalla ja Kaunistolla on molemmilla kaksi SM-kultaa, mutta ei samoina vuosina. Toivonen painottaa, että mitalit ja pokaalit eivät silti ole pääosassa. Namikoiden ex-tähdistä niin Tapio Sten kuin Jari Raitanenkin ovat korostaneet ystävyyssuhteita ja henkeä. — Raitanen oli huolissaan kuultuaan, että nykyjunnut käyvät suihkussa treenien jälkeen vasta kotonaan. Hän sanoi, etteivät ystävyyssuhteet entisten joukkuetovereiden kanssa olisi ikinä vahvistuneet sellaisiksi kuin ne tulivat, mikäli pukukopissa ei olisi vietetty treenien jälkeen aina vielä se 15—20 minuuttia lisää, Toivonen vertaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/13/Kohtaamisia-hankkeella%20lopettamispeikkoa%20vastaan/2016221649785/4