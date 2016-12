Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola esittää keskussairaalan investointihakemuksen peruutusta — Ratamon suunnittelua ei jatketa Kouvolan kaupunki esittää sairaanhoitopiiri Carean hallitukselle, että Carea vetää sosiaali- ja terveysministeriöstä pois Kymenlaakson keskussairaalainvestoinnin poikkeuslupahakemuksen. Hakemus pitäisi peruuttaa, kunnes maakunnassa on neuvoteltu sote-investointien yhteensovittamisesta ja työnjaosta Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson välillä. Kouvolan kaupunginhallitus päätti ehdotuksesta maanantai-iltana. Samalla hallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäen muutetun esityksen, ettei Kouvola toistaiseksi jatka Ratamo-keskuksen teknistä suunnittelua. — Emme vie Ratamoa samaan aikaan eteenpäin, kun sovimme maakunnallisesta työnjaosta ja mitä investointeja minnekin tehdään, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) sanoi kokouksen jälkeen. Keskussairaalan peruskorjaukseen ja laajennukseen tarvitaan ministeriön lupa väliaikaisen rajoituslain perusteella. Carean osuus suunnitellusta keskussairaalainvestoinnista on 120 miljoonaa euroa ja Kotkan kaupungin osuus noin 20 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus esittää, että maakunnan sote-investoinnit sovitetaan yhteen huomioiden Kymenlaakson maakunnan taloudellinen kantokyky ja palvelutarpeet. Kouvola haluaa säilyttää nykyisen tasoisen päivystyksen ja päiväkirurgista leikkaustoimintaa Kouvolassa. Carean hallitus kokoontuu tämän viikon perjantaina. Esityslistan yhtenä aiheena on keskussairaalan investointihakemus. Carean toimitusjohtajan Annikki Niirasen mukaan hän tekee esityksen vasta kokouksessa sen jälkeen kun Carean ja Kouvolan väliset neuvottelut on tällä viikolla käyty. Lue koko uutinen:

