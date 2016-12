Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolaan lisää katuvaloja 21 kilometrille Kouvolan kaupunki aikoo täydentää katuvalaistustaan. Tekninen lautakunta päätti tiistaina, että puuttuvaa katuvalaistusta ryhdytään täydentämään tulevina vuosina. Työ alkaa ensi vuonna. Kaupungin katuvaloverkko on saneerattu vuodesta 2012 alkaen. Saneerauksessa on rakennettu valaistuksen ohjausjärjestelmä, vaihdettu valaisimia entistä energiatehokkaammiksi ja uusittu huonokuntoisia pylväitä ja muita kalusteita. Saneerauksen kokonaiskustannukset ovat olleet noin 7 miljoonaa euroa. Kun summasta vähennetään työ- ja elinkeinoministeriöltä saatu avustus, nettokustannukset ovat hieman yli 6 miljoonaa euroa. Saneerauksen jälkeen katuvalaistus toimii samoilla periaatteilla eri puolilla kaupunkia. Suurimpana epäkohtana on kuitenkin valaistuksen puuttuminen osalta kaduista. Erityisen paljon tällaisia katuja on entisen Anjalankosken alueella. Yleisenä periaatteena on, että asemakaava-alueen kadut valaistaan, kun asemakaavan mukainen maankäyttö on pääosin toteutunut. Tällaisia ilman valaistusta olevia katuja on Kouvolassa selvityksen mukaan noin 21 kilometriä. Valaistuksen rakentaminen maksaisi noin 1,3 miljoonaa euroa. Uusista katuvaloista tulisi noin 18 000 euron lisäys vuotuisiin energiakustannuksiin. Katuvalaistusta aiotaan täydentää Myllykoskella, Keltakankaalla, Inkeroisissa, Anjalassa, Ummeljoella, Kaipiaisissa, Elimäellä, Korialla sekä Valkealan taajaman etelä- ja pohjoisosissa. Lue koko uutinen:

