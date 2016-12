Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaiset sekä suunnittelevat että rakentavat Kymin tehdasta UPM Kymin sellutehtaan 98 miljoonan euron laajennus tietää tuntuvasti töitä kouvolalaisille. Tehdasalueen pää- ja aliurakoista vastaavat paikalliset rakennus-, metalli- ja sähköalan yritykset. — Paikalliset yritykset tuntevat tehdasympäristön, ja yhteistyö heidän kanssaan on joustavaa, Kymi 870 -projektin johtaja Tero Pöllänen kehuu. Yhtiön linjaus on, ettei se kerro urakoiden saaneiden yritysten nimiä. Parasta aikaa tehdasalueella rakennetaan kahta lisärakennusta. Toisessa tehdasrakennuksessa pystytetään jo elementtejä. Toisessa kohteessa on vasta aloitettu perustustyöt. — Tällä hetkellä työmaavahvuus on 60 henkeä. Heistä 46 on tehtaan ulkopuolista väkeä. Pöllänen arvioi, että rakennustyöt ovat valmiina huhtikuun lopulla. Sen jälkeen alkavat laiteasennukset. Kolmannen rakennuksen eli jätevedenpuhdistamon laajennustöihin ryhdytään ensi keväänä. Rakennusliikkeiden lisäksi tehtaan laajennusrakassa merkittävässä roolissa ovat kouvolalaiset suunnittelutoimistot. — Suunnittelun kimpussa on noin 20 henkilöä. He vastaavat muun muassa automaatio-, lvi- ja sähkösuunnittelusta. Laajennustöiden vaativin osuus ajoittuu ensi vuoden lokakuuhun. Tuolloin tehtaalla työskentelee liki 1 000 henkilöä erilaisissa asennus- ja huoltotöissä. Samalla kun laitteisto kytketään tuotantoon, tehdään tehtaalla vuosihuolto. Tehdas pysähtyy tuolloin kymmeneksi päiväksi. Laajennuksen valmistuttua Kuusankoskella tuotetaan sellua 870 000 tonnia. Nyt tehdas jauhaa sellumassaa 700 000 tonnia. Tuotannon kasvu näkyy myös kerrannaisvaikutuksina puukaupassa: se tuo lisää työtä logistiikan parissa aina korjuusta tehtaan portille asti. Puuntarve kasvaa vajaat 500 000 kuutiota vuodessa. Lue koko uutinen:

