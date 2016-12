Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ksoy:n toimitusjohtaja Aku Pyymäki uskoo ratkaisun löytyvän yhtiön sisältä Kotkan aikeet hankkia Kymenlaakson Sähkön osakkeilleen ostajaksi kenties ulkomainen pääomasijoittaja ei ole aivan mutkatonta. Se edellyttäisi muutoksia osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen. Osakassopimus kieltää osakkeiden myynnin ulkopuolisille noin 10 miljoonan euron uhkasakolla. Kymenlaakson Sähkön toimitusjohtaja Aku Pyymäki ei riemastu ulkomaisten sijoittajien mahdollisesta mukaan tulosta yhtiöön. Tuoreessa muistissa on ulkomaisten sijoittajien toiminta suomalaisissa verkkoyhtiöissä. — Aika huono maine niillä on, Pyymäki sanoi. Pyymäki uskoo, että ratkaisu Kotkan osakkeiden kauppaan löytyy yhtiön sisältä. Ksoy on neuvotellut mallia, jonka hän uskoo kelpaavan kaikille. Ksoy:n johto esittelee ratkaisumalliaan osakaskunnille vielä lähipäivinä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/13/Ksoy%3An%20toimitusjohtaja%20Aku%20Pyym%C3%A4ki%20uskoo%20ratkaisun%20l%C3%B6ytyv%C3%A4n%20yhti%C3%B6n%20sis%C3%A4lt%C3%A4/2016521653789/4