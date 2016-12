Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lucia-neito toi valoa pimeään vuodenaikaan Lucian päivää on tänään tiistaina vietetty monissa Kouvolan kouluissa. Kuusankoskella toimivan ruotsinkielisen Svenska Skolanin vuoden kohokohta, sanoo opettaja Sanna Eloranta. Ruotsinkielisen kulttuurin joulunodotukseen kiinteästi liittyvä juhla alkoi aamulla Lucia-neidon ja kuoron esiintymisellä omassa koulussa. Kuulemassa oli myös ruotsinkielisen päiväkodin väkeä. Myöhemmin päivällä Svenska Skolanin Lucia-kulkue vieraili Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksessa Rotary-klubien kutsumana. Kynttiläkulkuetta ja laulua seurasivat myös aikuiskoulutuskeskuksen maahanmuuttajaopiskelijat. Svenska Skolanin Lucia-juhla noudattaa perinteistä kaavaa. Kulkueessa on Lucia-neidon lisäksi seuraajaneitoja, tähtipoikia, tonttuja ja piparkakkuja. Piparkakut muistuttavat ruotsalaisesta tavasta aloittaa Lucian päivän vietto piparkakuilla ja sahramilla maustetuilla Lucia-pullilla eli lussekattereilla. Joskus kulkueessa on myös leipuri, Sanna Eloranta kertoo. Lucia-neito, joka tänä vuonna on neljäsluokkalainen Jessica Nygård, kantaa kynttiläkruunun lisäksi kauralyhdettä. — Se on suomenruotsalainen versio hyväntekijä Lucian jakamasta ruuasta. Lucian päivää vietetään Pyhän Lucian muistoksi vuosittain 13. joulukuuta. Noin vuosina 283—304 elänyt Pyhä Lucia on sokeiden ja näkövammaisten nimikkopyhimys. Koko Suomen Lucia-neito on valittu vuodesta 1949 lähtien. Vuoden 2016 Lucia-neito on Ingrid Holm Kemiönsaarelta. Keskiajalla Lucian päivä osui talvipäivänseisauksen ajankohtaan, minkä vuoksi päivää vietetään valon juhlana. Suomen Lucia-neito Ingrid Holm kuoroineen vierailee Kuusankoskella keskiviikkonsa 21. joulukuuta, Kymin vanhalla ammattikoululla kello 12.30 ja Kettumäen palvelukeskuksessa kello 12.30. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/13/Lucia-neito%20toi%20valoa%20pime%C3%A4%C3%A4n%20vuodenaikaan/2016221653081/4