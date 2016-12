Uutinen

Kouvolan Sanomat: Muista postittaa joulukortit viimeistään keskiviikkona – torstaina lähettäminen on jo kalliimpaa Keskiviikko on viimeinen päivä, jolloin joulukortin voi lähettää edullisemmalla hinnalla. Keskiviikkona 14. joulukuuta puoleenyöhön mennessä kirjelaatikkoon pudotetut kortit kulkevat kotimaahan vielä 0,90 euron hintaisella joulun ikimerkillä. Uudella kotimaan ikimerkillä tai ykkösluokan postimerkillä varustetut joulukortit ehtivät perille jouluksi, kunhan ne postittaa viimeistään keskiviikkona 21. joulukuuta. Ulkomaille lähetettävien korttien kanssa alkaa olla jo kiire. Pohjoismaihin kortit ennättävät ykkösluokassa, kunhan ne ovat postissa 18. joulukuuta. Muualle Eurooppaan määräpäivä on 16. joulukuuta. Lue koko uutinen:

