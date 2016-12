Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myös Iitin kunnanjohtaja on kiinnostunut Kouvolan johtamisesta Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm on antanut suostumuksensa Kouvolan kaupunginjohtajan valintaan. Varatuomari Rönnholm valittiin Iitin kunnanjohtajaksi joulukuussa 2013. Kouvolan uuden kaupunginjohtajaksi haki 12 henkilöä ja kaksi antoi suostumuksensa. Rönnholmin lisäksi suostumuksensa antoi Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Haku loppui sunnuntaina. Jo julkaistujen hakijoiden lisäksi kaupunginjohtajaksi haki kouvolalainen Karo Halme. Kouvolan talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell ei hakenut virkaa. Kaupunginvaltuusto valitsi marraskuun lopussa Forsellin väliaikaiseksi kaupunginjohtajaksi. Hänen toimikautensa alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 30. kesäkuuta 2017. Suostumuksensa valintaan voi ilmoittaa kaupungille virallisen hakuajan jälkeen. — Lähtökohta on yleensä se, että hakijaa pyydetään antamaan suostumuksensa. Aktiivinen aloitteentekijä on se, joka virkaa on täyttämässä, eli tässä tapauksessa Kouvolan kaupungin edustajat, Kouvolan kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Karhu kertoo. Kaupunginjohtajan valintatyöryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran keskiviikkona. Kaupunginjohtajan valintatyöryhmään kuuluvat valtuuston puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) sekä hallituksen jäsenet Kimmo Jokiranta (kesk.), Marjatta Nykänen (kok.), Liisa Sulanen (ps.) ja Sari Palm (kd.). Viranhaltijoita edustaa henkilöstöjohtaja Päivi Karhu. Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki siirtyy vuoden 2017 alussa Kuntaliiton yhteysjohtajaksi. Lue koko uutinen:

