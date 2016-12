Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myllykosken seuratalon historia kirjaksi — asukkaiden muistoja kaivataan Myllykosken seuratalon vaiheet kootaan kirjaksi. Myllykosken seudun kotiseutuyhdistys alkaa kerätä kuvia ja muistoja talosta, jota ollaan kunnostamassa takaisin vanhaan loistoonsa. Tyhjillään ollut talo sai uuden omistajan syksyllä. — Kun tieto talon kunnostuksesta levisi paikkakunnalla, moni tuli sanomaan, että nyt olisi sopiva aika kerätä sen historiaa talteen. Kotiseutuyhdistykselle kirjahanke sopii hyvin, ja ilmestymisajaksi kaavaillaan kesää 2018, jolloin talo täyttää 80 vuotta, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Timo Mynttinen tiedotteessa. Arkkitehti W. G. Palmqvistin 1930-luvulla piirtämä rakennus on ollut vuosikymmenien kuluessa monenlaisessa käytössä. Sen alkuperäistä tyyliä etsii parhaillaan Kyamkin arkkitehtiopiskelija Laura Huusari, joka tekee talon kunnostuksesta opinnäytetyön. Seuratalolla on vuosikymmenien kuluessa muun muassa vietetty häitä, katseltu elokuvia, harrastettu ja ammuttu ampumaradalla. Kirjaa ja remonttia varten etsitään vanhoja valokuvia, muistoja ja tarinoita. — Nyt on viimeinen hetki jututtaa paikkakuntalaisia, jotka muistavat vielä talon rakentamisen, käytön sota-aikana ja iloisen huvielämän sotien jälkeen, Mynttinen toteaa. — Kaikki valokuvat talon eri vuosikymmeniltä kiinnostavat meitä, niissä saattaa näkyä pieniä yksityiskohtia, vaikkapa verhoja ja astioita, jotka kertovat alkuperäisestä tyylistä, sanoo Tarja Tornaeus, jonka Reuna-kustantamo muuttaa taloon. Materiaalia kirjaa varten voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@myllykoskenseutu.fi ja ottamalla yhteyttä Timo Mynttiseen numeroon 050 348 7490. Lue koko uutinen:

