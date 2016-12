Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nyberg: Jos Kymenlaakson sote-neuvotteluissa ei löydy ratkaisua, kumpikin maakunnan osa häviää Kouvolan kaupunginhallitus keskusteli maanantaina pitkään Kymenlaakson sote-investointeja koskevasta neuvottelusta, johon perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) kutsui Kouvolan, Kotkan, Carean ja Kymenlaakson liiton edustajat marraskuun lopussa. Tapaaminen johti Kouvolan ja Carean viranhaltijoiden yhteisiin keskusteluihin maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen työnjaosta. Neuvotteluja jatketaan tällä viikolla. — Tavoitteena on toimia Rehulan toiveen mukaan: katsoa maakunnan palvelut ja kantokyky, ettei Kymenlaaksoon rakenneta ylimääräistä, vaan sitä, mikä on tarkoituksenmukaista. Investointeja pitää tehdä kummassakin päässä maakuntaa, sanoo kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Carean yhtymäkokouksen puheenjohtaja Jukka Nyberg (sd.). Nyberg ihmettelee, että Carean virkajohto on unohtanut Carean hallituksen toukokuisen päätöksen. Sen mukaan Kymenlaaksossa pitäisi olla jatkossakin erikoisalojen päivystyspalveluita tarjoava keskussairaala Kotkassa ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyspalveluja tarjoava Poks tai Ratamo Kouvolassa. — Emme ole pyytämässä Kouvolaan mitään lisää. Pyydämme sitä, että meillä säilyisi nykyisenlainen päivystys, johon kuuluu myös erikoissairaanhoidon takapäivystys. Silloin päivystäjä voi tulla tarvittaessa kotoa sairaalaan toisen päivystäjän avuksi. Nybergin mielestä Carean Annikki Niiranen ja Kymenlaakson sote-projektijohtaja Jorma Haapanen piiloutuvat maan hallituksen esittämän päivystysasetusluonnoksen taakse. Jos päivystysasetus toteutuu hallituksen esityksen mukaisesti, Kouvolan olisi mahdollista hakea lupaa ainoastaan perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystykseen, ei nykyisenlaiseen yhteispäivystykseen. — Niiranen ja Haapanen pelaavat pilkkujen kanssa. He eivät halua kuunnella, että tässä saattaa selkeästi olla neuvotteluvaraa. Yleensä neuvotteluissa pyritään kompromissiin, joka tyydyttää kaikkia. Kun haluamme ilmaista maakunnan yhteisen tahdon ministeri Rehulalle, silloin päivystysasetuksen tulkinnassa tapahtuu varmasti jotain vastaantuloa. Nyberg pelkää, että jos neuvotteluratkaisua ei synny, kumpikin maakunnan osa häviää. — Silloin on pakko kääntyä Kouvolan suunnitteleman sote-yhteisyrityksen kannalle. Ei tarvitse järin viisas olla laskeakseen, miten etelässä silloin riittäisi asiakkaita. Yhteisyritys on meille Kouvolassa aidosti takaportti. Myös Jari Larikka toivoo Carealta ymmärrystä, että julkiset terveyspalvelut ovat Kouvolan ensisijainen tavoite. Jos ratkaisua ei synny, yhteisyrityshanke etenee. — Teemme töitä kouvolalaisten palvelujen turvaamiseksi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/13/Nyberg%3A%20Jos%20Kymenlaakson%20sote-neuvotteluissa%20ei%20l%C3%B6ydy%20ratkaisua%2C%20kumpikin%20maakunnan%20osa%20h%C3%A4vi%C3%A4%C3%A4/20161928/4