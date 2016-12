Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rientolantie katsottiin sopimattomaksi: Oivantiestä tulee Oivankuja Ummeljoella sijaitsevan Oivantien uusi nimi on Oivankuja. Asukkaat eivät hyväksyneet Oivantielle päätettyä uutta nimeä eli Rientolantietä. Tien nimen muuttaminen perustui samankaltaisten osoitenimien muuttamiseen paremmin toisistaan erottuviksi. Ummeljoen Oivantien lisäksi Kouvolassa on Oivontie Korialla. Asukkaat vaativat aluksi Oivantien nimen säilyttämistä ja pitivät Rientolantietä sopimattomana katuosoitteeksi. Asukkailta pyydettiin sittemmin ehdotuksia uudeksi nimeksi. Tekninen lautakunta päätti tiistaina, että asukkaiden esityksen mukaisesti Oivantien uudeksi nimeksi annetaan Oivankuja. Uusi nimi tulee voimaan, kun lautakunnan päätös on lainvoimainen ja katukyltti on asennettu paikoilleen. Lue koko uutinen:

