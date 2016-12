Uutinen

Kouvolan Sanomat: Saara Aalto ei esiinny perjantaina Kouvolassa — konserttijärjestäjä toivoo laulajalta korvaavaa keikkaa Britannian X Factor -kilpailun kakkonen, laulaja Saara Aalto peruu kaikki loppuvuoden konserttiesiintymisensä Suomessa. Näin ollen hän ei esiinny myöskään perjantaina Kouvolan keskuskirkossa. Joulukonsertin järjestäjä, Mertaranta-Silén Productionin Jukka Silén sanoo saaneensa tietää asiasta tiistaina mediatiedotteella. Hänen mukaansa virallista perumisilmoitusta ei ollut tullut vielä tiistai-iltapäivään mennessä. — Aallon kanssa keskustellaan vielä asiasta, koska meillä on hänen kanssaan esiintymisestä kirjallinen sopimus, Silén sanoo. Aalto kertoo peruuntumisen syyksi X Factor -kilpailun ja Roar Global -toimiston sopimukset. Voiko sitä pitää Kouvolan-konsertin markkinoinnissa mainittuna X Factor -varauksena? — Nämä ovat juuri niitä juridisia yksityiskohtia, jotka haluamme selvittää. Että missä se raja menee. Aiomme olla yhteydessä Aallon manageriin Meri Sopaseen. Silén toivoo, että Aalto tekee Kouvolassa korvaavan konsertin ensi vuonna. Ensi perjantain joulukonserttia keskuskirkossa ei peruta, vaan tilalle on hankittu toinen artisti. Hän on vuoden 2014 tangokuningatar Maria Tyyster. Lue lisää keskiviikon lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

