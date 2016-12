Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anjalan koulu ehkä pysyvästi Inkeroisiin — yhdistämisesitys Inkeroisten yhteiskouluun lautakunnassa Lasten ja nuorten lautakunnan on määrä tänään päättää omalta osaltaan Anjalan koulun tulevaisuudesta. Sisäilmaongelmista kärsinyt Anjalan koulu muutti elokuussa väistötiloihin Anjalankosken entisen lukion tiloihin Inkeroisiin. Illalla kokoontuvalle lautakunnalle esitetään Anjalan koulun yhdistämistä Inkeroisten yhteiskouluun. Päätösesityksen läpimeno tarkoittaa käytännössä sitä, että Anjalan koulun väistötila olisikin pysyväisratkaisu. Lasten ja nuorten lautakunta päätti 19.lokakuuta väistötilavalmistelun jatkamisesta äänin 8—4. Lautakunnalle tehty esitys syrjäyttää toiveet uudesta koulurakennuksesta Anjalaan. Uuden koulurakennuksen on arvioitu maksavan noin viisi miljoonaa euroa. Yhtenä vaihtoehtona esitetyn viipalekoulun kokonaiskustannus olisi noin 658 000 euroa. Anjalan koulun kohtalosta päättäminen on ensimmäinen osa eteläisen Kouvolan kouluverkkopäätöksistä. Lautakunnan lokakuisen päätöksen mukaan koko eteläisen alueen kouluverkosta tehdään ratkaisut tällä valtuustokaudella. Esityksen palauttaminen uudelleen valmisteluun äänestettiin nurin lokakuussa äänin 7—6 Anjalan ja Inkeroisten alueen muita peruskouluja tarkastellaan myöhemmin. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty myös Tehtaanmäen koulun yhdistämistä Inkeroisten yhteiskouluun. Myös Myllykosken alue on tarkasteltava. Ummeljoen koulun yhdistäminen Saviniemen kouluun mainitaan esityksessä yhtenä vaihtoehtona. Myös Viialan koulun erityisryhmien sijoittamista oppilaiden asuinpaikkojen mukaan pidetään yhtenä mahdollisuutena. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/14/Anjalan%20koulu%20ehk%C3%A4%20pysyv%C3%A4sti%20Inkeroisiin%20%E2%80%94%20yhdist%C3%A4misesitys%20Inkeroisten%20yhteiskouluun%20lautakunnassa/2016221655424/4