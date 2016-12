Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anjalan koulun väistötiloja korjataan joululomalla — pysyvä ratkaisu vaatii lisätöitä entisessä lukiossa Inkeroisissa sijaitsevan entisen Anjalankosken lukion rakenteet vaativat tiivistämistä jo joululomalla. Anjalan koulun väistötilana toimivan koulurakennuksen ottaminen vakituiseen käyttöön vaatii lisäkorjauksia. Tämä johtopäätös on on vedettävissä Polygonin laatimasta koulun kuntoraportista. Ympäristöterveystarkastaja Reijo Pesonen luonnehtii tuloksia odotusten mukaisiksi. Koulussa on tehty jo aiemmin kesäkuussa valmistunut kuntoarvio ja sitä seurannut sisäilmatutkimus. — Se täyttää terveydensuojelulain mukaiset määräykset väistötilalle. Siellä on pientä korjattavaa ja osa töistä tehdään todennäköisesti koulujen joululoman aikana, Pesonen sanoo. Raportin mukaan yksittäiset ilmavuodot aiheuttavat poikkeamia koulun ilmanlaatuun. Materiaalinäytteiden mukaan mikrobipitoisuus on kuitenkin vähäinen. Ilmavuotoja on pikaisesti tiivistettävä kahden luokan ikkunaliittymissä, alapohjassa ja ulkoseinärakenteessa. Kuntoraportti esittää muiden vastaavien ilmanvuotokohtien tiivistämistä myöhemmin. Myös rakennuksen ulkopuolisia maan pinnan muokkaamisia ja muita korjauksia esitetään tehtäväksi myöhemmin. Anjalan koulun yhdistäminen Inkeroisten yhteiskouluun, kuten lautakunnalle esitetään, tarkoittaisi käytännössä koulun jäämistä nykyisiin väistötiloihin. — Silloin joudutaan tekemään vähän isompia toimenpiteitä rakennuksen ulkopuolella, muun muassa salaojien ja pihojen kallistuksia. Myös vanha ja tyhjillään ollut rakennus vaatii ehostamista sieltä täältä, Pesonen sanoo. Lue koko uutinen:

