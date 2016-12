Uutinen

Kouvolan Sanomat: Asuntomessualueelle rakennetaan uusia väyliä reilut pari kilometriä Pioneeripuiston asuntomessualueelle rakennetaan uusia katuja noin 750 metriä. Nykyistä katuverkkoa parannetaan reilut 1,3 kilometriä. Uusia kevyen liikenteen väyliä tulee noin 600 metriä ja puistoväyliä noin 850 metriä. Nykyisiä kevyen liikenteen väyliä parannetaan vajaat 1,1 kilometriä. Kouvolan tekninen lautakunta hyväksyi Pioneeripuiston asuntomessualueen katu- ja yleisen alueen suunnitelman tiistaisessa kokouksessaan. Hankkeen kustannusarvio on 3,1 miljoonaa euroa. Samalla kun katuja rakennetaan, Kouvolan Vesi saneeraa nykyisen vesihuoltoverkoston sekä rakentaa tarvittavat uudet yhteydet. Suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta kertoo, että alueen uusia katuja ovat Alfredinkuja, Iivarinkuja ja Paja-aukio. — Myös Tallitie on osittain uusi Alfredinkujan ja Iivarinkujan liitoskohdassa. Vuorentaustan mukaan alue on normaalia katu- ja vesihuoltorakentamista. Mitään erityisen hankalia haasteita ei alueella ole. Teknisen lautakunnan hyväksymässä suunnitelmassa on eritelty 15 paikkaa: Pioneeritie, Hakuntie, Tallitie, Museomäentie, Museotie, Paja-aukio, Iivarinkuja, Alfredinkuja, Kouluaukio, Airontie, Väinö Vainiontie, Sakkolanraitti, Ruokalanraitti ja Pioneeripuisto ja Pioneerikenttä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/14/Asuntomessualueelle%20rakennetaan%20uusia%20v%C3%A4yli%C3%A4%20reilut%20pari%20kilometri%C3%A4/2016221652289/4