Uutinen

Kouvolan Sanomat: Huomioi jouluvieraasi erityisruokavalio — pähkinä- tai maitoallergiselle ei saa antaa suklaata Joulu on monille yhdessäolon ja herkuttelun aikaa. Allergia- ja astmaliitto muistuttaa, että vakava ruoka-allergia tulee muistaa myös juhlapöydässä. Hyvällä ennakoinnilla kaikki nauttivat ruoasta turvallisin mielin. Ruoka-allergiat ovat oireiltaan erilaisia. Joku saa lievää suun kutinaa, kun taas toinen voi saada vakavan allergisen reaktion murusestakin. Lievään allergiaan voidaan suhtautua huolettomammin, mutta vakava allergia pitää huomioida myös juhlan keskellä. — Tärkeää on se, että läheiset ymmärtävät vakavan allergian ja ottavat asian todesta, kun siitä kerrotaan. Esimerkiksi voimakkaasti pähkinä- tai maitoallergiselle lapselle ei saa tarjota pientäkään palaa suklaata, painottaa allergia- ja astmaneuvoja Anne Vuorenmaa Allergia- ja astmaliitosta. Jouluisin suositut pähkinät ja kala ovat tyypillisiä voimakkaan allergisen reaktion aiheuttajia. Kala-allergia voi olla niin voimakas, että allergiaoireita tulee jo pelkästä kalan hajusta. — Jos joukossa on voimakkaasti allerginen, hänelle oireita aiheuttavat ruoat pidetään erillään muista ruoista niin valmistuksessa, tarjoilussa kuin säilytyksessä. Valmistusastiat ja ottimet pidetään myös toisistaan erillään, toteaa Vuorenmaa. Allergia- ja astmaliitto muistuttaa, että joulun herkut on helppo tehdä myös korvaamalla oireita aiheuttavat ruoka-aineet. Joulupuuro voidaan valmistaa vaikka kookosmaidosta. Jos perinteinen manteli aiheuttaa oireita pähkinäallergiselle, puuroon voidaan lisätä mantelin sijasta makaroni. — Neuvonnastamme kysytään usein eri pähkinöistä. Joissakin tapauksissa nimi johtaa harhaan. Esimerkiksi muskotti- ja kookospähkinä eivät ole pähkinöitä ja ne sopivat siis myös pähkinäallergiselle. Allergiselle tai muuta erityisruokavaliota noudattavalle on tarjolla runsaasti sovellettuja ruokaohjeita Pirkanmaan allergia- ja astmayhdistyksen www.erimenu.fi -palvelusta. Liiton www.allergia.fi/allergiat/ruokayliherkkyys/pahkinat -sivulla on tietoa erilaisista pähkinöistä ja allergiaoireiden aiheuttajina. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/14/Huomioi%20jouluvieraasi%20erityisruokavalio%20%E2%80%94%E2%80%89p%C3%A4hkin%C3%A4-%20tai%20maitoallergiselle%20ei%20saa%20antaa%20suklaata/2016521656070/4