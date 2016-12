Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jos laki hyväksytään, Poksista loppuvat kaikki leikkaukset — ”Synkältä näyttää” Eduskunta hyväksyi maanantaina terveydenhuoltolain muutoksen ensimmäisessä käsittelyssään. Jos lakimuutos toteutuu, se tarkoittaa käytännössä kaiken leikkaustoiminnan loppumista Pohjois-Kymen sairaalassa. Lakimuutosesityksessä anestesia- ja leikkaussalitoiminta sallittaisiin vain sairaaloissa, joissa on myös yhteispäivystys. — Jos lakimuutos menee näin, meillä ei ole jatkossa yhteispäivystystä eikä kirurgista leikkaustoimintaa, sanoo Poksin vastaava lääkäri Miia Melkoniemi. Esimerkiksi paikallispuuduksessa tehtäviä toimenpiteitä lakimuutos ei kieltäisi, mutta käytännössä leikkaussalien puuttuessa sairaalasta puuttuisivat myös leikkaavat kirurgit. Perus- ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys on ollut Poksin kohdalla lakkautuslistalla lakiesityksen esittelystä asti. Esityksessä Kymenlaakson yhteispäivystys keskitetään Kotkaan. Kouvolassa tulevaisuudessa saatavien terveyspalvelujen laajuus riippuu paitsi lakimuutoksesta, myös Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Carean ja Kouvolan välisistä työnjakoneuvotteluista sekä mahdollisesta Kouvolan ja yksityisten toimijoiden perustamasta sote-yhteisyrityksestä. Lakiesitys käy vielä toisen käsittelykierroksen eduskunnassa, ja sen jälkeen presidentti hyväksyy muutoksen. Päivystystä säätelevä asetus tulee voimaan 1.1.2017. — Tuskin esitys enää tulee kaatumaan, Melkoniemi sanoo. Poksissa on tällä hetkellä käynnissä yt-neuvottelut, jotka liittyvät Kouvolan suunnitelmiin siirtää päivystyskirurgiset potilaat helmikuun alusta hoidettaviksi Careaan. Näihin neuvotteluihin lakimuutos ei vaikuta. — Jos laki menee läpi, niin uudet yt-neuvottelut tulevat hyvin todennäköisesti. Kyllä tämä hyvin, hyvin synkältä näyttää Pohjois-Kymen sairaalan ja koko Kouvolan kannalta. Muokattu kello 13.41: päivystystä säätelevä asetus tulee voimaan jo tammikuun alussa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/14/Jos%20laki%20hyv%C3%A4ksyt%C3%A4%C3%A4n%2C%20Poksista%20loppuvat%20kaikki%20leikkaukset%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89%E2%80%9DSynk%C3%A4lt%C3%A4%20n%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4%E2%80%9D/2016221655744/4