Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupunginjohtajaksi haetaan myös politiikan ulkopuolelta Kouvolan kaupunginjohtajan paikkaa hakeneiden joukossa on ehdokkaita myös kunta-alan ja politiikan ulkopuolisia hakijoita. Tähän joukkoon kuuluvat kouvolalaiset Jonne Vanhalakka ja Janne Kettunen. — Kaupunginjohtajan kuuluu olla poliittinen johtaja, joka voi myös vaikuttaa omalla tekemisellään paljon kuntalaisten hyvinvointiin, Vanhalakka sanoo. Hän korostaisi valinnassa kansan tarpeiden tuntemusta. Vanhalakka on koulutukseltaan paperiprosessinhoitaja ja työskentelee nyt panimoalalla. — Älykkäitä ja titteliviisaita hakijoita riittää, mutta todellinen viisaus on asia erikseen. Minulta puuttuu ahneus, ja ymmärrän kansan tarpeet. Palkkatoiveeni on hyvin pieni, joten siinäkin kaupunki säästäisi jo valtavan summan rahaa. Motivaatio on erittäin korkealla. Kouvolassa on paljon hyvää, Vanhalakka muistuttaa. — Kouvolan suurin vahvuus on sen loistava sijainti ja ympärillä oleva luonto, joka on vertaansa vailla. Tämä avaa mahdollisuuksia myös matkailuun. Kouvola tunnetaan myös urheilukaupunkina, ja arkkitehtuuri on mielestäni todella kaunista, hän sanoo. — Uskon, että Kouvolassa on potentiaalia myös tulevaisuudessa. Miksi se hiipuisi? Kouvolalaiset ovat sisukasta kansaa! Vanhalakka haki paikkaa myös vuonna 2009, jolloin kaupungin johtoon valittiin Lauri Lamminmäki. — Luulen, että silloin kaupunginjohtaja oli valittu jo ennen varsinaista hakua. Lähihoitajana työskentelevä Janne Kettunen haki paikkaa, koska hän haluaisi 28-vuotiaana tuoda nuorempaa näkemystä kaupungin johtamiseen. — Haluaisin ehostaa Kouvolaa siten kuin näen sen nuoren ihmisen kannalta. Kettunen elvyttäisi keskustaa tukemalla Manskilla aloittavia yrittäjiä näiden vuokrakuluissa ensimmäisen vuoden aikana. — Liikkeet tuovat näköä Manskille, ei tiilien vaihto. Parannusta kaipaisivat kaupungin palveluiden kilpailutus ja työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen. — Myös palkankorotukset tulevat poistumaan, jos niitä eivät saa muutkaan. Yhteiskunnassa täytyy olla tasa-arvoisuutta ja ottaa kaikki huomioon. Kettunen ei näe ongelmaa siinä, että jatkaisi opiskeluja virassa ollessaan. Yhtenä tehtävän hakukriteerinä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. — Hakijoiden joukossa on nimiä, jotka ovat jo tuttuja ja kokeneempia. Varmasti valinta osuu minua vanhempaan, mutta aina kannattaa yrittää. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/14/Kaupunginjohtajaksi%20haetaan%20my%C3%B6s%20politiikan%20ulkopuolelta/2016221653963/4