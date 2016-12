Uutinen

Kouvolan Sanomat: Konkurssien määrä kasvoi Kouvolassa puolella viime vuodesta Kouvolassa pantiin Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden tammi—marraskuussa vireille 45 konkurssia. Määrä on 50 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, jolloin konkursseja oli 30. Konkurssiin haetuissa yrityksissä oli henkilökuntaa yhteensä 248 henkeä. Viime vuoden vastaava luku oli 173. Kun konkursseja tarkastellaan toimialoittain, kuluva vuosi näyttää epäonniselta erityisesti kaupan alan yrityksille: niitä haettiin viime vuonna konkurssiin 5, tänä vuonna 15. Toiseksi suurin ryhmä on ”muut palvelut”, joita edustavia yrityksiä haettiin viime vuonna konkurssiin 8 ja tänä vuonna 12. Valtakunnallisesti konkurssien määrä on ollut tänä vuonna lievässä laskussa. Koko maassa pantiin tammi—marraskuussa vireille 2 307 konkurssia, mikä on 79 konkurssia eli 3,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Lue koko uutinen:

