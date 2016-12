Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon lento jatkuu — Lukko jäi nollille Sumulaaksossa Kouvolan KooKoo otti jo kolmannen peräkkäisen voittonsa Liigassa nollaamalla keskiviikkoiltana Lukon maalein 4—0 (1—0, 1—0, 2—0) ja jättämällä samalla raumalaiset neljän pisteen päähän sarjataulukon hännille.KooKoo on ottanut päävalmentaja Tuomas Tuokkolan alaisuudessa kahdeksassa pelissä 15 pistettä. Koko kauden 30 pelin kokonaissaldo on nyt 35 pistettä.Keskiviikon liigakierroksen jälkeen KooKoo on edelleen toiseksi viimeisenä 14. sijalla. Liigan alakerta on kuitenkin ennätystasainen viimeisestä pudotuspelipaikasta eli kymppisijasta alaspäin: JYP 39 (pistettä), Ilves 37, Kärpät 36, SaiPa 36 ja KooKoo 35. Lukko on jumbona 31 pisteellä.KooKoo aloitti pelin hyvällä vyöryllä ja sai palkinnon heti kuudennella minuutilla. Jarkko Malinen muikeili syötön ja Anrei Hakulinen viimeisteli. Toinen syöttöpiste merkittiin Mikko Virtaselle.KooKoon avausmaalin jälkeen Sumulaakson kaukalo täyttyi yleisön heittämistä pehmoleluista. ”Teddy bear toss” -tapahtuman jäältä kolattu tuotto luovutettiin hyvään tarkoitukseen.KooKoo aloitti toisenkin erän ryminällä. Reilut kolme minuuttia ja akseli Kai Kantola—Terry Broadhurst—Josh Green toimi. Kantola seurasi Broadhurstin laukauksen, joka pomppi jalkoihin Lukon Kaapo Kähkösen torjunnasta. Kantola siirsi kiekon maaliin ja muutti numerot 2—0:aan.Kaksi ensimmäistä erää välillä aivan hukassa ollut Lukko lähti kolmannessa takaa-ajoon. KooKoon alakerta pelasi uhrautuvasti ja Leland Irving urakoi maalilla kauden ensimmäisen nollapelin 34 torjunnalla.Juuri ennen ”pelimiesten kympin” alkamista Oscar Eklund lähetti Josh Greenin karkuun ja kapteeni siirsi KooKoon jo 3—0-johtoon. Kauden mittaan hitaasti lämmennyt Green onnistui maalinteossa näin jo neljännessä peräkkäisessä ottelussa.Lukko yritti loppuminuuteilla rimpuilla ilman maalivahtia. Kantola (2+0) sijoitti kuitenkin illan toisen maalinsa tyhjiin Broadhurstin (0+3) tarjoilusta ja niittasi loppunumerot 4—0.Perjantain Kaakon derbyssä panokset ovat taivaissa, kun KooKoo matkustaa Lappeenrantaan SaiPan vieraaksi. Lue koko uutinen:

