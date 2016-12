Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola on kaupunki muiden joukossa: 12 kaupunginjohtajaksi haluavaa on normimäärä Onko 12 hakijaa paljon vai vähän Kouvolan kokoisen kaupungin johtajahaussa? Hyvin normaali määrä, selviää Kuntaliiton tilastoista. 2000-luvulla hakijoita on ollut vuosittain keskimäärin 10—13 avointa kunnan- tai kaupunginjohtajan paikkaa kohti. Tarkalleen ottaen Kouvolan ehdokkaita on 14, kun kaksi muuta on ilmoittanut suostumuksensa tehtävään, jos kutsu käy. Koko Suomen keskiarvo ei tosin kerro kaikkea, sillä haitari on iso. — Hakijamäärä saattaa vaihdella kymmenestä useisiin kymmeniin, sanoo kehityspäällikkö Jarkko Majava Kuntaliitosta. Oulussa, jossa valitaan paraikaa uutta johtajaa, hakijoita oli 12. Imatralla, jossa hakuaika päättyi pari viikkoa sitten, hakemuksia tuli 11. Riihimäelle haki keväällä 16 ja Hyvinkäälle viime syksynä vain kuusi. Toisaalta Salossa auki olevaan paikkaan on tullut 23 hakemusta ja Äänekoskella viime keväänä lisäajan jälkeen tuli peräti 38 hakemusta. Vielä 1990-luvun lopulla keskimääräiset hakijamäärät liikkuivat 20:n molemmin puolin. Kaupungin koon ja hakijamäärien välillä ei Majavan mukaan ole merkittävää yhteyttä. — Mutta suuremmissa kaupungeissa hakijajoukko on usein tarkemmin valikoitunut. Pienemmissä kunnissa tulee enemmän hakijoita kuntakentän ulkopuolelta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/14/Kouvola%20on%20kaupunki%20muiden%20joukossa%3A%2012%20kaupunginjohtajaksi%20haluavaa%20on%20normim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4/2016221652737/4