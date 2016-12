Uutinen

Kouvolan Sanomat: Matti Nykänen harjoittelee biisejä joka päivä — tietenkin Mäkihyppylegenda Matti Nykänen tietää, että maailmassa mitään ei saa ilmaiseksi. Nykänen kertoo kotioloissa harjoittelevansa joka päivä tunnin, puolitoista. — Tykkään tehdä kotihommia, ja treenatakin pitää tunti, puolitoista päivässä, jotta pysyy vireessä. Vaikka kuinka osaat sanat, voi harjoitella sananhallintaa ja ja uusia biisejä, jotka pitää ajaa sisään. Keikoilla Nykänen käy viisimiehisen orkesterin kanssa. Vaikka hän itse on yhtyeen kruunaamaton kuningas, ansio tehdään koko orkesterin voimalla. Artistin lisäksi kompin pitää toimia, ja kitarasoolossakin pitää olla tekemisen meininki — Tietysti hemmetin hyvä kitarasoolo nostattaa artistin mielialaa, ja homma jatkuu energisemmin eteenpäin. Jo yli 20 vuotta artistina itsensä elättänyt Nykänen tekee lavalla aina latautuneen mutta rennon suorituksen. Aivan kuten aikanaan mäkihypyssä: — Kummassakin formaatissa on kuitenkin samanlaista virtaa: kummassakin pitää aina onnistua. Suomalaista mäkihyppyä Nykänen arvioi diplomaattisesti: — Pojat ovat varmaan hyvässä kunnossa, mutta kun startti tulee, jotkut asiat häviävät mielestä. Se selitys, että yritin liikaa enkä siksi onnistunut, ei pidä paikkaansa. Liika yrittäminen on hyvästä, jos osaat tehdä sen rennosti. Itse en koskaan lähtenyt latua laskemaan niin, että jos se nyt vaikka tälla lailla sattuisi menemään. Se on joko kaikki tai ei mitään. Matti Nykänen Show ravintola Mari’s Coffeessa (Elimäentie 54, Anjala) 17.12. Lue koko uutinen:

