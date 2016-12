Uutinen

Kouvolan Sanomat: Miesten saunaillassa puhutaan vaikeistakin asioista — ja toivotaan kumppanilta ymmärrystä Puhjonrannan kurssikeskuksessa järjestetään keskiviikkona 14. joulukuuta miesten saunailta. Saunomisen ja iltapalan jälkeen keskustellaan teemasta Kun mies ei täytä mittaa. Alustajana toimiva vapaaehtoinen miestyöntekijä Aarni Kontturi Parempi avioliitto ry:stä, millainen kuva sinulle on välittynyt suomalaisesta miehestä? — Olen nähnyt, että jossakin vaiheessa miehen veto voi yksinkertaisesti loppua. Tämä tapahtuu usein noin nelikymppisenä, jolloin takana on 10—15 vuotta työelämässä ja lapset alkavat olla teini-iässä. Sisäiset ja ulkoiset paineet olla täydellinen mies ovat kovat. Silloin herää kysymys, että mitäs nyt. Mitä siitä voi seurata? — Tämä on hyvin tyypillinen elämänvaihe erota. Kun siitä selviää, kokemus muuttuu vahvuudeksi. Tässä vaiheessa vertaistuki on arvokasta. Miesten saunaillassakin voi huomata, että jotkut muut ovat tästä vaiheesta jo selvinneet, ja että se on ohimenevä. Millaista palautetta olet saanut näistä tapahtumista? — Olen auttajana suorapuheinen. Korostan, että esimerkiksi uskottomuus on oma valinta. Parannuksen voi aina tehdä. On ihmisiä, joiden tahdon-kynnys on höylätty olemattomaksi. On kysyttävä itseltään, kuka hallitsee tahtoasi. Onko puhumaton suomalainen mies myytti? — Kyllä mies puhuu miesseurassa, johon on syntynyt luottamus. Sauna, vesi ja tuli luovat olosuhteet, joissa miehen on helppo puhua. Vieraat ihmiset madaltavat niin ikään kynnystä kertoa elämästään. Mitä mies toivoo kumppaniltaan? — Sitä, että vaimo ymmärtäisi häntä. Miesten saunailta on keskiviikkona 14.12. kello 16.30—20 Puhjonrannan kurssikeskuksessa Valkealassa. Siihen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

