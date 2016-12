Uutinen

Kouvolan Sanomat: Näyttämöteos turvapaikanhakijoista keräsi Kuusankoskella täydet katsomot Turvapaikanhakijoiden ja kantasuomalaisten yhteinen näyttämöteos Turvallinen maa keräsi viidellä esityksellään noin 750 katsojaa. — Jokainen esitys oli täynnä, ohjaaja Piia Kleimola sanoo. Teos sai kantaesityksensä viikonloppuna Kuusankosken Taideruukissa. Tammikuussa se siirtyy esitettäväksi Kotkaan. Turvallinen maa on Monikulttuurikeskus Saagan ja kotkalaisen toimintakeskuksen Myllyn yhteisproduktio. Kleimolan mukaan teos on herättänyt kiinnostusta myös maakunnan ulkopuolella. Hän sanoo yhteydenottoja tulleen muun muassa Mikkelistä ja Imatralta. Myös täkäläiset oppilaitokset ovat toivoneet esitystä vierailulle. — Vierailut eivät ole poissuljettuja. Tarvitsee vain miettiä logistiikka matkustamisten, esityspaikkojen, tekniikan ja kulujen suhteen. Turvallinen maa kertoo turvapaikanhakijoiden kokemuksista ja syistä, jotka saivat heidät jättämään kotimaansa. Kleimolan mukaan esitys on koskettanut katsojia voimakkaasti. — Koen, me olemme tehneet jotakin suurta. Jotakin, joka piti tehdä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/14/N%C3%A4ytt%C3%A4m%C3%B6teos%20turvapaikanhakijoista%20ker%C3%A4si%20Kuusankoskella%20t%C3%A4ydet%20katsomot/2016221657495/4