Kouvolan Sanomat: Päivän peli: Jumbofinaalissa iskee yhteen piristynyt pari Jumbofinaali-sana ei tällä kertaa kuvaa parhaalla mahdollisella KooKoon ja Rauman Lukon tilannetta Liigassa. Molemmat päävalmentajia vaihtaneet joukkueet ovat viime aikoina piristyneet, vaikka sarjasijoitukset eivät sitä kerro. KooKoo vaihtoi Petri Mattilan Tuomas Tuokkolaan samana päivänä, jolloin Raumalla Kari Heikkilä tuli Juha Vuoren tilalle. KooKoo on sen jälkeen pelannut kahdeksan ottelua, joista saldona on 12 pistettä. Lukolle Heikkilän aikakauden seitsemän ottelua on kerryttänyt 14 pisteen saaliin. Lukko jäi vasta viime lauantaina ensimmäisen kerran pisteettä uuden päävalmentajan alaisuudessa. KooKoon pudotuspelipaikan tavoittelu sai uudet siivet viime viikon JYP- ja Pelicans-voitoista. On mielenkiintoista nähdä, miten kouvolalaisyleisö syttyy uudelleen vai syttyykö ollenkaan. KooKoon kotiotteluiden yleisömäärä on jäänyt tällä kaudella viidesti alle 3 000:n. Seura asetti tavoitteekseen 3 700, ja keskiarvo näyttää nyt 14 ottelusta lukemaa 3421. KooKoo niittasi viime viikolla kahdessa ottelussa yhteensä yhdeksän maalia. Sitä edeltäneellä jaksolla KooKoolta meni kymmenen maalin tekemiseen kuusi ottelua. Konkarikapteeni Josh Green on tehnyt KooKoolle maalin kolmessa ottelussa peräkkäin. Hyvä tuuri on asettunut takaisin syyskaudella enemmän ja vähemmän pelinsä kanssa tuskailleen kanadalaissentterin kaveriksi, sillä kaksi osumaa kolmesta on mennyt sisään muuten kuin Greenin mailasta. Erään jääkiekkohokeman mukaan tuuri pitää ansaita. Green ei ole lakannut yrittämästä, vaikka välillä on ollut erittäin hankalaa. Puolustaja Niko Tuhkanen lainattiin KooKoohon Tapparasta paikkaamaan kouvolalaisjoukkueen pakkivajetta. Liigassa viimeksi lokakuun alussa pelanneella Tuhkasella on sopimus KooKoon kanssa joulukuun loppuun saakka. Lukon laituri Ville Vahalahti, 39, ei ole tehnyt joulukuun neljässä ottelussa maaliakaan, mutta marraskuun lopulla hän osui kolmessa ottelussa peräjälkeen. Joukkueensa heikosta menestyksestä huolimatta Vahalahti komeilee Liigan pistepörssissä kahdeksantena ja syöttöpörssissä seitsemäntenä. Yleisöä on pyydetty tuomaan otteluun hyväkuntoisia pehmoleluja ja heittämään ne jäälle, kun KooKoo tekee ensimmäisen maalinsa. Jos KooKoo ei ole tehnyt maalia kolmannen erän ensimmäiseen mainoskatkoon mennessä, heitetään pehmolelut jäälle silloin. KooKoon historian toisen Pehmolelupelin lahjoitukset menevät Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta sopiviin kohteisiin. KooKoo—Lukko, jääkiekon Liigaa keskiviikkona kello 18.30 Kouvolan jäähallissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/14/P%C3%A4iv%C3%A4n%20peli%3A%20Jumbofinaalissa%20iskee%20yhteen%20piristynyt%20pari/2016221652505/4