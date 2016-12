Uutinen

Kouvolan Sanomat: Teatteri tarjoaa työmaakahvit Manskilla Kouvolan teatteri tarjoaa tänään ”työmaakahvit” Manskilla 50 ensimmäiselle. Tammikuussa ensi-iltaan tulevan uuden kotimaisen Vakavuusongelma-draamakomedian rooliasuiset näyttelijät tarjoilevat ohikulkijoille kahvia — ja esiintyvät mielellään myös valokuvissa. Mukana on paitsi teatterin omia näyttelijöitä myös näyttelijävierailija, muun muassa Salatut elämät –tv-sarjasta tuttu Pete Lattu. Vakavuusongelman on kirjoittanut Mika Ripatti, ja sen ohjaa Satu Linnapuomi. Näytelmän ensi-ilta on 21. tammikuuta. Kouvolan teatterin tarjoamat työmaakahvit kävelykatu Manskilla kello 12—13. Lue koko uutinen:

