Uutinen

Kouvolan Sanomat: Viimeiset siivekkäät taistelevat talvea vastaan — harvinainen pikku-uikku Kouvolassa Vaihteleva, mutta ajoittain melko kova alkutalvi on hankaloittanut lintujen elämää. Kaikki kynnelle kyenneet linnut ovat joko muuttaneet tai viimeistään tässä vaiheessa sitä vakavasti harkitsevat. Pihlajanmarjat on syöty, joten marjalinnutkin ovat pääosin poistuneet. Koskikaroja on vielä, mutta varsin niukanlaisesti. Ruokintapaikkojen tuntumassa on suurin mahdollisuus nähdä talvilintuja. Kuusankosken ja Keltin välisellä jokiosuudella on näkynyt viime päivinä pikku-uikku. Pienikokoinen täysiverinen uikkulintu pesii Suomessa harvalukuisena. Kokonsa ja piilottelevan käyttäytymisensä takia sitä on kesäaikaan lähes mahdotonta havaita. Jotkut pikku-uikut jäävät talvehtimaan virtapaikkoihin ja tämä onkin lähes ainoa mahdollisuus päästä näkemään tätä erikoista minikokoista lintua. Yleensä pikku-uikkuja havaitaan Kymenlaaksossa vain yksittäin sopivassa avoimena pysyvässä virtapaikassa. Joutsenet viivyttelevät viimeisinä, mutta nyt niitäkin on enää vähän. Kymijoella Iitin Virran sillan kieppeillä ruokaili matalassa rantavedessä vielä viime torstaina neljä aikuispukuista joutsenta. Sinisorsia on jäänyt avovesiin tai ruokintapaikoille. Jokunen isokoskelo löytyy edelleen myös Kymijoelta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/14/Viimeiset%20siivekk%C3%A4%C3%A4t%20taistelevat%20talvea%20vastaan%20%E2%80%94%20harvinainen%20pikku-uikku%20Kouvolassa/20161935/4