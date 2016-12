Uutinen

Kouvolan Sanomat: Dolgoruki avaa uutuuskirjojen pop up -myymälän Suurteoksiin ja numeroituihin keräilyteoksiin erikoistunut kauppahuone Dolgoruki työntyy uutuuskirjamarkkinoille. Liike avaa pop up -myymälän Kouvolassa tänään. Myymälä sijaitsee Dolgorukin Kouvolan toimiston alakerrassa. Myyntiin tulee erä WSOY:n ja Tammen tämän syksyn kirjauutuuksia, kymmenkunta eri nimekettä. Pop up-myymälöiden periaatteen mukaisesti kirjat ovat myynnissä tietyn ajan, ja sen jälkeen myyntiin tulevat toiset uudet kirjat. — Jos kouvolalaiset kiinnostuvat ja kauppoja tehdään, ensi keväänä voimme harkita muutakin kirjakauppatoimintaa. Dolgorukin Kouvolan myymäläpäällikkö Jukka Mattila kertoo. Samalla kun pop up-myymälä avautuu, alkaa myös puhelinmyyjien rekrytointi. Viimeksi mainittua on tosin tehty jatkuvasti, mutta Kouvolaan tarvitaan yhä kahdesta kuuteen myyjää lisää. Lisää väkeä myyntityöhön kaivataan myös yrityksen pääpaikkaan Porvooseen. Dolgorukin kolmas toimisto on Lahdessa, ja se hoitaa kirjanpitoa. — Koulutamme myyjät itse. Alkuopastuksen jälkeen heitä koulutetaan työn ohessa. Kun myyjä on ollut talossa kaksi vuotta, hän saa kirjaedustajan ammattitutkintoa vastaavan diplomin. Se on todiste siitä, että myyjä osaa tehdä kauppaa, Mattila kertoo. Lue koko uutinen:

