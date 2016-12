Uutinen

Kouvolan Sanomat: EasyFit-yrittäjät ovat haastaneet kuntosaliketjun emoyhtiön oikeuteen — Kouvolan toimipisteen yrittäjä ei ole mukana riidassa Joukko kuntosaliketju EasyFitin franchise-yrittäjiä on jättänyt viime viikolla haastehakemuksen Vaasan käräjäoikeuteen. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Lehden mukaan yrittäjät väittävät, että EasyFit-ketjun emoyhtiö AB LL International Oy on johtanut heitä harhaan antamalla epärealistisia tuotto-odotuksia. Yrittäjien mielestä tämä on aiheuttanut huomattavia taloudellisia menetyksiä. Kouvolan EasyFitin ja LadyLinen yrittäjä Anu Jaakkola ei ole mukana riidassa. — Minuunkin on toki oltu asiassa yhteydessä, mutta en ole nähnyt tarvetta lähteä mukaan, Jaakkola sanoo. Hänelle tuotto-odotuksista ei ole jäänyt epärealistista kuvaa. Jaakkolan mukaan tähän voi kuitenkin vaikuttaa hänen aiempi kokemuksensa yrittäjänä. — Tiesin jo valmiiksi, millaista kuntokeskuksen johtaminen on. Aloittaminen vaatii paljon investointeja, ja alueen kilpailutilanne voi muuttua nopeasti. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/15/EasyFit-yritt%C3%A4j%C3%A4t%20ovat%20haastaneet%20kuntosaliketjun%20emoyhti%C3%B6n%20oikeuteen%20%E2%80%94%20Kouvolan%20toimipisteen%20yritt%C3%A4j%C3%A4%20ei%20ole%20mukana%20riidassa/2016221660465/4