Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hovioikeuden työpaikat säilyvät Kouvolassa ainakin vuoden 2018 loppuun saakka Itä-Suomen hovioikeudella on tammikuusta alkaen Kouvolassa pysyvä istuntopaikka. Toimipiste on ollut väliaikaisesti käytössä siitä lähtien, kun uusi Itä-Suomen hovioikeus perustettiin Kuopioon huhtikuussa 2014. Nyt istuntopaikan asema sementoidaan oikeusministeriön asetuksella. Asetus ei turvaa sitä, että Kouvolan yksikössä säilyisi henkilökuntaa tulevaisuudessa. Pysyvä istuntopaikka voi olla myös niin sanottu kylmäasema. Hyvin mahdollisesti työt kuitenkin jatkuvat nykyisellään ainakin vuoden 2018 loppuun saakka. — En voi taata asiaa aivan varmasti, mutta näin olen käsittänyt ne keskustelut, joita olemme ministeriön kanssa käyneet. Toiminnan hajauttaminen Kuopion ja Kouvolan välillä on sujunut hyvin, sanoo Itä-Suomen hovioikeuden presidentti Pertti Nieminen. Kouvolaan on jäänyt hovioikeusuudistuksen jälkeen 17 Itä-Suomen hovioikeuden työntekijää. Ensi vuonna määrä vähenee eläkkeelle jääntien seurauksena 14:ään. Henkilöstön tulevien vuosien sijoituspaikka riippuu siitä, miten Kouvolan yksikön tilat riittävät. Istuntopaikka sijaitsee Oikeus- ja poliisitalossa, eli samoissa tiloissa Kymenlaakson käräjäoikeuden kanssa. Käräjäoikeusverkkoa ollaan keskittämässä vuoden 2019 alussa, ja suunnitelmien mukaan Kouvolassa toimii jatkossa Kymenlaakson käräjäoikeuden ainoa kanslia. Kouvolaan on siirtymässä toistakymmentä työpaikkaa. Samalla käsiteltävien juttujen määrä kasvaa nykyisestä. Hovioikeuden tilatarpeeseen vaikuttaa myös se, mitä tapahtuu Kotkan oikeustalolle. Oikeusministeriö on vuokrannut talon Senaatti-kiinteistöiltä vuoden 2022 huhtikuun loppuun saakka. Jos Kotkan tiloissa päätetään jatkaa toimintaa vuokrakauden loppuun saakka, se vähentäisi painetta etsiä hovioikeuden väelle uusia tiloja. Käräjäoikeusuudistus menee eduskunnan käsittelyyn tammikuussa. Hallituksen esitysluonnoksessa Kymenlaakson käräjäoikeudesta kaavaillaan yhtä kahdeksasta tuomioistuimesta, joissa käsitellään sotilasoikeudenkäyntiasioita. Myös riidattomia velkomisasioita on alustavasti suunniteltu keskitettävän seitsemälle tuomioistuimelle, joista Kymenlaakso olisi yksi. Asiasta valmistellaan erillinen hallituksen esitys kevään aikana. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/15/Hovioikeuden%20ty%C3%B6paikat%20s%C3%A4ilyv%C3%A4t%20Kouvolassa%20ainakin%20vuoden%202018%20loppuun%20saakka/2016221657561/4