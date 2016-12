Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupunki hakee apurahaa Urheilupuiston uimahallin korjaukseen Kouvolan kaupunki hakee valtiolta 800 000 euron avustusta Urheilupuiston uimahallin korjaamiseen. Kouvolan aikuisväestön lautakunta päätti keskiviikkoisessa kokouksessaan esittää Kouvolan uimahalliverkon parannushanketta valtion liikuntapaikkasuunnitelman apurahakohteeksi. Valtiolta on mahdollista saada 800 000 euron suuruinen avustus, joka on kohdennettava yli 700 000 euron suuruisiin parannuskohteisiin. — Käytännössä kyse on Urheilupuiston uimahallin kunnostuksesta, Kouvolan liikuntapaikka-asiantuntija Arto Toukonen kertoo. Urheilupuiston uimahalli nykyaikaistettaisiin peruskorjauksen yhteydessä. Samalla otettaisiin huomioon erityisryhmien tarpeet. Avustus on tarkoitus anoa vuosille 2018—2019. Kaupungin talousarviosuunnitelmassa vuosille 2017—2019 esitetään yhteensä 8,3 miljoonan euron investointia keskustan uimahalliin. Raha jakautuisi kolmelle vuodelle siten, että ensi vuodelle varataan 100 000 euroa suunnittelurahaa. Vuodelle 2018 varataan 1,8 miljoonaa ja vuodelle 2019 varataan 6,4 miljoonaa euroa. Kouvolan uimahalliverkkoa tarkastellaan Toukosen mukaan uudemman kerran alkuvuodesta 2017. Esimerkiksi paljon puhuttaneen Haanojan uimahallin kohtalo nousee tuolloin uudemman kerran esille. — Uskon, että tuolloin Haanojan Haalin kohtalo selviää tarkemmin. Lue koko uutinen:

