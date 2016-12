Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kiireelliset leikkaukset jatkuvat Poksissa toistaiseksi Päivystyspotilaita hoidetaan entiseen tapaan omana toimintana Pohjois-Kymen sairaalassa Poksissa. Suunnitelman mukaan Poksin päivystyskirurgiaa oltiin osittain siirtämässä Kymenlaakson keskussairaalaan Koksiin helmikuusta 2017 lähtien. Alustavasti oli puhe, että päivittäin 6—7 kouvolalaista päivystyspotilasta siirretään Koksiin hoidettavaksi. — Kävimme lautakunnassa pitkän keskustelun. Päädyimme jättämään asian pöydälle, koska meillä ei ole tarpeeksi tietoa asioiden vaikutuksesta kokonaisuuteen, aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka kertoo. Toikan mukaan Kouvola tekee lisäselvityksiä ja jatkaa keskustelua työnjaosta Carean kanssa. Toistaiseksi Kouvola pystyy hoitamaan potilaansa omien ja vuokralääkäreiden voimin. Päijät-Hämeen keskussairaala on kiinnostunut kouvolalaisista potilaista, mutta lähtökohtaisesti hoitosuunta on oma erva-alue, johon Koks lukeutuu. Vaativimmat leikkaukset tehdään jo nykyisin Helsingissä. Toikan mukaan Kouvolan on punnittava, mistä löytyvät riittävä osaaminen, resurssit ja tilat. — Meidän on oltava myös hintatietoisia niin kauan kuin hoito on meidän omaa toimintaamme. Lahdessa yksittäiset leikkaushinnat ovat Koksia kalliimpia, mutta kokonaishinta on halvempi tietyissä hoitojaksoissa — Olemme jo nyt saaneet Lahdesta laadukasta hoitoa. Lautakunta palaa asiaan tammikuussa. Lue koko uutinen:

