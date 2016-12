Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo jättänyt vastustajansa nollille kolmella eri maalivahdilla KooKoo on noussut takaisin satulaan jääkiekon Liigassa. Kouvolalaisjoukkue jäädytti jumbofinaalissa Rauman Lukon 4—0 (1—0, 1—0, 2—0) keskiviikkona Kouvolan jäähallissa ja kiipesi jo neljän pisteen päähän pudotuspeliviivasta. KooKoo on napsinut kolmesta viime ottelustaan täydet yhdeksän pistettä. KooKoo on jättänyt vastustajansa nollille kolmesti tällä kaudella. Erikoista on se, että kaikissa nollapeleissä tolppien välissä on huhkinut eri maalivahti: Samu Perhonen, Markus Ruusu ja tuoreimpana Leland Irving. Joulukuun neljässä ottelussa torjuntaprosentilla 95,28 loistanut Irving on ollut viime otteluissa hurjan työllistetty, mutta kanadalaisvahti pitää tasonsa kiitettävästi illasta toiseen. — Nämä viimeisimmät pelit ovat olleet erilaisia kuin alussa. Vastustaja scouttaa meitä nyt taas tarkemmin, emmekä pääse enää puskista yllättämään, päävalmentaja Tuomas Tuokkola selitti Irvingin kolmen viime ottelun yhteenlaskettua huimaa torjuntamäärää (106). Kolmen ottelun pisteputkeen liitänyt Kai Kantola (2+0) nousi KooKoon sisäisen maalipörssin kärkeen. Kantolan, Josh Greenin (1+1) ja Terry Broadhurstin (0+3) muodostama ketju takoi tulosta näyttävästi. Vikkelä ja taitava yhdysvaltalaislaituri Broadhurst on ollut KooKoolta erinomainen hankinta. Broadhurst on joukkueesta niitä harvoja työmiehiä, jotka ovat esiintyneet ilman notkahduksia harjoitusottelukaudesta lähtien. KooKoo yrittää venyttää kauden ensimmäistä voittoputkeaan ja samalla tehdä historiaa perjantaina SaiPan vieraana. SM-liigahistoriansa aikana KooKoo on nimittäin pelannut Kisapuiston jäähallissa Lappeenrannassa kaikki kahdeksan ottelua ilman voittoa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/15/KooKoo%20j%C3%A4tt%C3%A4nyt%20vastustajansa%20nollille%20kolmella%20eri%20maalivahdilla/2016221659085/4