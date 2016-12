Uutinen

Kouvolan Sanomat: Koululaisen vanhempi moittii Anjalan koulun väistötiloja: ”Lapsi on ollut jatkuvasti sairaana” Anjalan koulun muutto Inkeroisiin entisen Anjalankosken lukion tiloihin käynnisti yhden koululaisen vanhemman mielestä hänen lapsensa sairauskierteen. Hän kertoo kokemuksistaan nimettömänä lasta suojellakseen. — Pääkipua päivittäin, nielutulehduksia, nuhaa, yskimistä, angiinoita ja jatkuvia poissaoloja koulusta. Anjalan koulussa näitä ongelmia ei ollut, mutta nyt on, oppilaan huoltaja kertoo. Lapsen liikuntaharrastuksiin on myös tullut kuukausien mittainen tauko. Kouolun tilojen riittämättömyydestä syntyy huoltajan mukaan todella suuria ongelmia. — Miten ilma riittää luokissa ja käytävällä, jonne on sullottu noin 180 oppilasta. Hän hämmästelee sitä, että koululta puuttuu monia asioita. Ruokailu ja terveydenhoitaja ovat Inkeroisten yhteiskoululla viereisessä rakennuksessa. — Anjalan koululla ei ole atk-, musiikki-eikä käsityöluokkaa. Koulussa on sisällä vain yksi wc tytöille ja yksi pojille. Entisen lukion sisäilmaongelmat eivät ole huoltajan mukaan parantuneet itsestään. — Koulu on joskus lopetettu sisäilmaongelman takia. Mihin se ongelma on poistunut, koska koulussa ei ole tehty mitään remonttia. Linja-autokuljetuksessa olevia lapsia stressaa myös koulumatkat, koska kuljettajan lisäksi bussissa ei ole yhtään aikuista ehkäisemässä koulukiusaamista. — Minä ja moni muu miettii lapsen kuljettamista muualle ja muuttamista kokonaan pois. Enkä usko, että se paikka on Kouvola. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/15/Koululaisen%20vanhempi%20moittii%20Anjalan%20koulun%20v%C3%A4ist%C3%B6tiloja%3A%20%E2%80%9DLapsi%20on%20ollut%20jatkuvasti%20sairaana%E2%80%9D/2016221657223/4