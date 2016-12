Uutinen

Kouvolan Sanomat: Osa lapsista ei pääse enää kyykkyyn eikä pysty istumaan selkä suorassa – tutkimus piirtää karun kuvan koululaisista Suomalaiset kouluikäiset pojat liikkuvat hieman aiempaa ahkerammin, tänään torstaina julkaistava kansallinen Liitu-tutkimus kertoo. Tutkimuksen mukaan keskimäärin kolmasosa 9—15-vuotiaista lapsista ja nuorista liikkuu reippaasti vähintään tunnin päivässä. Heidän joukossaan pojat ovat ahkerampia kuin tytöt. Pojat myös kokevat itsensä päteviksi liikkujiksi useammin kuin tytöt. Sitten huonot uutiset. Kouluikäisten lasten päivittäisen liikunnan määrä vähenee alakoulusta yläkouluun siirryttäessä hälyttävästi. Yläkoulun viimeisellä luokalla liikunnan vähyys on jo merkittävä kansanterveydellinen riskitekijä, jonka vaikutukset saattavat ulottua pitkälle tulevaisuuteen. Lähes kaksi viidennestä yhdeksäsluokkalaisista liikkuu niin vähän ja istuu niin paljon, että tamperelaisen UKK-instituutin johtajan Tommi Vasankarin mukaan riski sairastua myöhemmällä iällä elintasosairauksiin, kuten kakkostyypin diabetekseen, kasvaa merkittävästi. Kun liikunnan vähyys yhdistyy lisääntyvään ruudun tuijottamiseen, istumiseen ja makoiluun, vaikutukset ovat ankaria. Tämän vuoden syksystä lähtien kymmenet tuhannet viides- ja kahdeksasluokkalaiset ovat osallistuneet kouluissaan valtakunnallisiin, fyysistä toimintakykyä testaaviin Move-mittauksiin. Myös Kouvola on ollut mukana. Nyt mittaustulokset on siirretty valtakunnalliseen tietokantaan. Ne kertovat, että viidesluokkalaisista pojista joka viides ja kahdeksasluokkalaisista pojista joka neljäs ei kykene istumaan lattialla jalat eteen ojennettuina ja selkä suorassa. Tytöistä selän saa istualtaan suoraksi yhdeksän tyttöä kymmenestä. Juttu Helsingin Sanomien nettisivulla Lue koko uutinen:

