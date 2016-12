Uutinen

Kouvolan Sanomat: Palokunta lähti pelastamaan veden varaan joutunutta ihmistä Kuusankoskella — tumma hahmo vedessä olikin kalasaalista järsivä saukko Hätäkeskus sai torstaina iltapäivällä ilmoituksen veden varaan joutuneesta ihmisestä Kymijoessa Voikkaan sillan kohdalla. Hälytys tehtiin kello 15.52, jolloin oli jo jonkin verran hämärää. Hätäkeskuksen saamien tietojen mukaan Voikkaan sillan lähellä on tumma hahmo vedessä juuri siinä kohdassa, jossa jää loppuu ja sula vesi alkaa eli noin 10 metriä rannasta. Palokunnan ensimmäisen yksikön saavuttua paikalle selvisi, että vedessä ei ollut ihmistä, vaan saukko. —Pelastuslaitos löysi jään reunalta saukon ruokailemasta, kertoo palopäällikkö Tero Vanhamaa Kouvolan palolaitokselta. Vanhamaa kertoo, että palokunta oli saanut tehtäväksi pelastaa ihmisen vedestä, sillä silminnäkijä oli havainnut vedessä jään reunalla tummaa liikettä. Palolaitokselta lähti Kymijoen rantaan neljä yksikköä. —Soittajat olivat ala-asteikäisiä lapsia. He olivat nähneet jään reunalla tumman hahmon ja ajatelleet, että siellä on ihminen veden varassa, palopäällikkö kertoo. Saukko pulahti melko pian palomiehiä karkuun. —Se lähti varmaan kalastamaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/15/Palokunta%20l%C3%A4hti%20pelastamaan%20veden%20varaan%20joutunutta%20ihmist%C3%A4%20Kuusankoskella%20%E2%80%94%20tumma%20hahmo%20vedess%C3%A4%20olikin%20kalasaalista%20j%C3%A4rsiv%C3%A4%20saukko/2016221666074/4