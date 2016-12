Uutinen

Kouvolan Sanomat: RAY:ltä esitetään avustusta 29 Pohjois-Kymenlaaksossa vaikuttavalle hankkeelle — katso lista! Kouvolan Seudun Muisti ry on saamassa Pohjois-Kymenlaakson suurimman hankeavustuksen RAY:n julkaisemassa avustusehdotuksessa. Yhdistys on saamassa veikkausvoittovaroista 251 000 euroa muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Kouvola, Iitti, Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Avustusehdotuksessa on kaikkiaan 29 hanketta, jotka vaikuttavat Kouvolassa tai Iitissä. Sosiaali- ja terveysministeriö voi vielä muuttaa ehdotusta. Avustuksista päätetään tammi—helmikuussa. Yli 1200 järjestöä haki tänä vuonna RAY:ltä avustusta noin 2600 avustuskohteelle. Myönteisen avustusehdotuksen sai 858 järjestöä ja 1833 kohdetta. Kaikkiaan avustuksia ehdotetaan jaettavaksi 317,6 miljoonaa euroa. Ehdotus on RAY:n historian suurin ja viimeinen. Vuodenvaihteessa avustustoiminta siirtyy sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettavaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen. Oheisessa listassa on lueteltu Kouvolassa ja Iitissä toimivat järjestöt, joille esitetään avustusta. Lista kaikista Kymenlaakson avustusehdotuksista ja avustuksen käyttötarkoituksista täällä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/15/RAY%3Alt%C3%A4%20esitet%C3%A4%C3%A4n%20avustusta%2029%20Pohjois-Kymenlaaksossa%20vaikuttavalle%20hankkeelle%20%E2%80%94%20katso%20lista%21/20161945/4